Коли треба колядувати, щедрувати і посівати: запам’ятайте ці дати
У січні 2023 українців чекає багато свят і пов'язаних з ними унікальних обрядів, таких як колядування, щедрування, посівання і навіть рождествування. Цей період називається Святки (Святі дні, Коляда) - дванадцять днів після свята Різдва Христового до свята Водохрещі.
Коли і кому можна брати участь у цих обрядах - читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли в Україні колядують
Обряд колядування проводиться у Різдвяний Святвечір, 6 січня. Ця традиція прийшла до нас ще з язичницьких часів, і присвячена була Коляді - синові бога Сонця Дажбога. Вважалося, що він народжувався у найдовшу в році ніч (за старим календарем - день зимового сонцестояння).
Після прийняття християнства традиції поєднали і у обрядових піснях стали величати народження Ісуса Христа.
Колядувати прийнято великими компаніями на чолі зі звіздарем і Віфлеємською зіркою. Виходять на колядування після святкової вечері. За традицією, компанія як мінімум з трьох людей відправляється по домівках сусідів і родичів з піснями і кутею, бажаючи господарям багатства, процвітання і щастя. Дітям за пісні дарують солодощі чи гроші.
Колядують всі без винятку: молодь, літні люди, чоловіки, жінки, діти.
Обов'язковими у групі колядників є три головні ролі: звіздар, який несе восьмикутну зірку і знає найбільше колядок, дзвонар, який дзвіночком повідомляє господарів, що "Коляда прийшла", мішоноша, що збирає подарунки до торбини.
Закінчується обряд ранком 7 січня, після чого колядувати вже не можна. Натомість варто рождествувати - співати різдвяних пісень.
Кутя - традиційна страва Святвечора (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)
Коли щедрують і посівають
Після Різдва Святки тривають і нас чекає ще кілька прекрасних обрядів - щедрування і посівання. Щедрувати треба 13 січня, а посівати - 14 січня.
В Україні свято називається Щедрим вечором, і чим смачніше і щедріше господарі будуть пригощати гостей, тим щасливішим і успішнішим буде наступний рік.
Щедрувати можна обом статям, проте в деяких регіонах України вважається, що щедрувати можуть тільки дівчата і дівчатка.
Щедрувальники ходять по домівках, співають щедрівки, бажають "повної чаші" господарям. Гостей-щедрувальників потрібно обдаровувати їжею і грошима, щоб наступний рік був ситним. А от не пустити в будинок щедрувальників - до бід і збитків.
Посівати можна тільки хлопчикам і парубкам. За прикметами, чоловік має увійти першим в дім в Новий рік, тоді буде достаток в домі.
Йти посівати треба якомога раніше, адже перші посівальники отримували найбагатші подарунки. У домівці вони розкидали жито і пшеницю, співаючи при цьому посівальні пісні. Прибирати зерно не можна до заходу сонця.
Раніше ми писали про найголовніші свята, які нас чекають у 2023 році.
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