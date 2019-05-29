Цены и зарплаты в Украине: неожиданная статистика

Цены и зарплаты в Украине поднимаются. За последние 6 лет заработная плата украинца выросла более чем в три раза, утверждают в Госслужбе статистики. Но цены активно этот рост компенсируют: с 2013 года инфляция составила почти 150%, что говорит о повышении цен в более чем 2,5 раза. О том, сколько можно было бы купить продуктов на средний заработок в 2013 и в 2019 году, рассказывает "Сегодня".

Каких-то продуктов сейчас можно купить меньше, чем в 2013 году, каких-то больше— больше, третьих — примерно столько же (с учетом статистической погрешности). Какие именно продукты превысили показатели 2013 года с учетом инфляции – видно из инфографики.

Цены и зарплаты в Украине поднимаются – инфографика (фото: segodnya.ua)

Цены, к примеру, на хлеб и сало, опередили темпы роста средней зарплаты, курятина и подсолнечное масло дорожали медленнее, чем увеличивались заработки, а стоимость молока и яиц росла теми же темпами, что и средние зарплаты. А вот с гречкой и овощами (на примере капусты) ситуация, по словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, неоднозначная.

"Напомню, в 2016 году гречка была по 40 грн/кг, а капуста стоила около 2 грн/кг, то на среднюю зарплату тогда можно было купить меньше гречки, чем сейчас, а капусты — больше", — говорит эксперт.

Зарплата в Украине

Заработки украинцев выросли намного меньше, чем считает Госслужба статистики. Охрименко подсчитал, что средняя заработная плата в Украине в долларах практически уравнялась с той, которую платили в 2013 году. Тогда, при курсе 8 грн/долл (сейчас — более 26 грн/долл) зарплата была равна 400 долларам (3212 грн), в то время как сейчас — 380 долларов (по курсу доллара, 10 237 грн).

Орхименко признает, что расчеты Госстата все больше напоминают "среднюю температуру по больнице". Причина в том, что за 6 лет лет увеличилось расслоение наемных работников на бедных и богатых: почти втрое стало больше тех, кто получает минимальную зарплату, и более чем вдвое больше стало тех, у кого заработки превышают 15 тыс. грн. Соответственно, вдвое уменьшилось число "средних", которые якобы должны получать рассчитанные статистически 380 долларов. И еще эксперт отмечает, что с нынешней зарплаты высчитывают больше налогов, чем в 2013 году: тогда было 15%, сейчас 18% + 1,5% военного сбора. Поэтому чистая средняя зарплата в долларах у нас пока меньше, чем 6 лет назад.

Прогнозы на 2019 год

Эксперты считают, что в Украине цены на продукты в этом году будут расти, но и зарплаты тоже. По мнению директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, удерживать цены на товары у нас сможет только достижение ими паритета с европейскими ценами, а также контроль Кабмина за балансом спроса и предложения на рынке, прежде всего это касается овощей.

"Иначе мы опять получим "лук №2" (в этом году лук рекордно подорожал из-за плохого контроля. — авт.), только уже с каким-то другим продуктом, например, с морковью", — прогнозирует эксперт.

Относительно роста заработной платы в Украине, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что минимальная зарплата до конца 2019 года меняться не будет. При этом средний доход может увеличиться на 22—23% (2200—2500 грн). Но поднимут оклады не всем, а только рабочим, инженерам и другим востребованным за рубежом специальностям, чтобы уменьшить трудовую миграцию.

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