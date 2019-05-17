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Рост производства в сельском хозяйстве замедлился

Новости » Экономика    17.05.2019 - 16:50
Рост производства в сельском хозяйстве замедлился
Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Аграрный сектор ухудшил динамику

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 6,3%, хозяйства населения - сократили на 1,8%.

Рост производства в сельском хозяйстве замедлилсяwww.ukrstat.gov.ua

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Таким образом, рост за 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления и изменения погодных условий. В частности, прогнозируется рост цен на пшеницу. Цены на кукурузу будут колебаться в узком диапазоне с постепенным восходящим трендом, говорится в прогнозе.

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