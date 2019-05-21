На Волыни долги за газ выросли почти вдвое

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Неплатежи возросли из-за уменьшения количества субсидиантов, роста цены на газ, изменения социальных норм, а также монетизации субсидий

Клиенты "Волыньгаз Сбыта" задолжали 489,3 млн гривен за потребленный газ. Это в 1,6 раза больше, чем в начале отопительного сезона 2018-2019. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Неплатежи возросли из-за уменьшения количества субсидиантов, рост цены на газ, изменения социальных норм, а также введения монетизации субсидий. Уровень расчетов субсидиантов составляет только 77,1%. Сейчас 111,6 тыс. субсидиантов, имеют долги за потребленный газ. Общая сумма их неплатежа составляет 283,8 млн гривен. И ежемесячно их долг растет", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с марта 2019 года изменился механизм выплаты жилищных субсидий. Потребители-субсидианты начали получать "живыми" деньгами для оплаты за использованный газ. Однако, некоторые клиенты не рассчитались за голубое топливо, а использовали средства на собственные нужды. Такие должники могут остаться без государственной помощи. Согласно действующему законодательству, субсидиантам в случае просроченной задолженности в сумме более 340 гривен выдача государственного пособия приостанавливается.

"До начала монетизации субсидии, задолженность субсидиантов составляла 169,7 млн гривен, сейчас – 283,8 млн гривен", - говорит директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе отметили, что из-за высокого уровня задолженности бытовых потребителей, ООО "Волыньгаз" как поставщик газа для населения со специальными обязанностями, не может вовремя рассчитаться за поставленный газ. Согласно постановлению Кабмина № 867, условие гарантированных поставок газа населению является не допущения роста задолженности "Волыньгаз Сбыта" перед НАК "Нафтогаз Украины".

"Злостным должникам компания вынуждена прекращать поставку газа. Первым шагом к этому является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. С начала года было вручено 23,4 тысячи предупреждений (с отметкой о вручении) на сумму 75 млн гривен", - говорится в сообщении.

В "Волыньгаз Сбыте" отмечают, что должники рискуют остаться не только без субсидии и газа, но и получить пеню. 1 мая вступают в силу изменения к закону Украины "О жилищно-коммунальные услуги". Нововведения предусматривают уплату пени. Ее размер, согласно закону, составляет 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Вместе с тем, пеня не может превышать размер долга.