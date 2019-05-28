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Коммунальные тарифы ежегодно будут расти на 10-20%, - консенсус-прогноз

Новости » Экономика    28.05.2019 - 15:30
Коммунальные тарифы ежегодно будут расти на 10-20%, - консенсус-прогноз
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост тарифов будет постепенно замедляться

Тарифы на природный газ для населения в 2020 году вырастут на 20%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный консенсус-прогноз чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

Согласно прогнозу за апрель 2019 года, природный газ подорожает на 15% в 2021 году, на 10% в 2022 году.

Горячая вода, отопление вырастут в цене на 15% в 2020 году, на 11,5% в 2021 году и на 10% в 2022 году.

Электроэнергия подорожает на 18,9% в 2019 году, на 20% в 2020 году и на 7% в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина в консенсус-прогнозе за апрель 2019 года эксперты прогнозируют замедление роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) до 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6% - в 2022 году.

Напомним, по данным Государственной службы статистики доля коммунальных услуг в расходах граждан составляла 13,7% в IV квартале 2018 года.

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