Цены на нефть побили 10-летний рекорд: на сколько подорожает топливо в Украине

Цена на топливо в Украине существенно поднимется. Водителям придется доплатить за светлые нефтепродукты как минимум 1,5-1,7 гривны за литр. Связано это с крупным кризисом на рынке нефтепродуктов, вызванным потерей более 50% нефтедобывающих предприятий Саудовской Аравией. Как это повлияет на стоимость "черного золота" в Украине в ближайшей перспективе - рассказывает УНИАН.

На прошлой неделе мир был потрясен новостями с Аравийского полуострова – десять летевших по низкой траектории ракет или боевых дронов атаковали стратегически важные нефтеперерабатывающие предприятия на востоке Саудовской Аравии. Это привело к потере добычи 5,7 миллионов баррелей в сутки - половина добычи в стране. Это равно 5% мировой добычи. Потери привели к панике на международных топливных рынках. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в первые минуты после открытия торгов взлетела почти на 20 процентов и достигла значений в 71,95 долларов за баррель. Это привело к рекордному росту за последние несколько десятков лет. Впоследствии цены на фьючерсы на Brent скорректировались до 66 долларов. Цена фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23 процентов — до 61,79 долларов за баррель.

По данным информационного агентства Reuters, ранее предполагалось, что Саудовская Аравия сможет восстановить значительные объемы добычи в течение нескольких дней. Сейчас в королевстве не так оптимистичны в прогнозах. На полное постановление могут уйти недели, а то и месяцы. Эксперты твердят, что, если королевство не сможет быстро восстановить добычу и поставки нефти, ценник на "черное золото" повысится до 100 долларов за баррель.

Что будет с ценами на топливо в Украине

Украина ежегодно импортирует около 80% потребляемых нефтепродуктов. На цену влияет три основных фактора: котировка нефти на мировом рынке, курс национальной валюты и дефицит или профицит продукта на рынке. Эксперты сообщают, что каждый процент роста стоимости нефтепродуктов на границе — это плюс около 10 копеек к розничной стоимости бензина с лагом в две недели. Изменение каждой гривны в курсе доллара – это 70-75 копеек к стоимости бензина также где-то через две недели. Любые колебания цен на мировых рынках непременно приведут к изменению цен на АЗС в Украине.

Цена на бензин в Украине - на сколько подорожает топливо (коллаж РБК-Украина)

Глава консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что мировой скачок цен на нефть приведет к подорожанию топлива в Украине на 1,5-1,7 гривен за литр.

"По ситуации с Саудовской Аравией. После первоначального скачка цены охлаждаются, паника уходит. По последним данным, нефть - 66 долларов за баррель (+6 долларов к пятнице, или 10 процентов), на пике было 72 доллара за баррель. Думаю, это еще не окончательная цена. Пока неизвестна ситуация по росту цен на нефтепродукты, но даже, если такой скачок зафиксируется, для нас это будет означать 1,5-1,7 гривень за литр", - отметил Куюн.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока

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