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Иран задержал судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде в ОАЭ

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 16:46
Иран задержал судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде в ОАЭ
Иллюстративное фото (twitter.com anna-news.jpg)

Судно задержали по подозрению в контрабанде 250 тыс. литров дизельного топлива в ОАЭ

Корпус стражей Исламской революции захватил судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что судно в Персидском заливе задержали по подозрению в контрабанде 250 тыс. литров дизельного топлива в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Оно было задержано недалеко от иранского острова Большой Танб в Персидском заливе… Экипаж был передан властям южной провинции Хормозган", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 сентября, в Саудовской Аравии произошел масштабный пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Предполагалось, что пожар на двух объектах компании Saudi Aramco произошел в результате атаки дронов.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

Кроме того, цены на нефть взлетели после атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саудовской Аравии. Нападение беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии привело к рекордному росту цен за последние полгода.

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Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыконтрабандасудноИран
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