Ціни на нафту побили 10-річний рекорд: на скільки подорожчає пальне в Україні

Ціна на паливо в Україні суттєво підніметься. Водіям доведеться доплатити за світлі нафтопродукти як мінімум 1,5-1,7 гривні за літр. Пов'язано це з великою кризою на ринку нафтопродуктів, викликаною втратою понад 50% нафтодобувних підприємств Саудівською Аравією. Як це вплине на вартість "чорного золота" в Україні в найближчій перспективі - розповідає УНІАН.

Минулого тижня світ був приголомшений новинами з Аравійського півострова – десять ракет або бойових дронів, що летіли по низькій траєкторії, атакували стратегічно важливі нафтопереробні підприємства на сході Саудівської Аравії. Це призвело до втрати видобутку 5,7 мільйонів барелів на добу - половина видобутку в країні. Це дорівнює 5% світового видобутку. Втрати призвели до паніки на світових паливних ринках. Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent в перші хвилини після відкриття торгів зросла майже на 20 відсотків і досягла значень 71,95 доларів за барель. Це призвело до рекордного зростання за останні кілька десятків років. Згодом ціни на ф'ючерси на Brent скоректувалися до 66 доларів. Ціна ф'ючерса на нафту марки WTI збільшилася на 11,23 відсотків — до 61,79 доларів за барель.

За даними інформаційного агентства Reuters, раніше передбачалося, що Саудівська Аравія зможе відновити значні обсяги видобутку протягом декількох днів. Зараз в королівстві не так оптимістичні в прогнозах. На повне відновлення видобутку і обробки нафти можуть піти тижні, а то й місяці. Експерти твердять, що, якщо королівство не зможе швидко відновити видобуток і постачання нафти, цінник на "чорне золото" підвищиться до 100 доларів за барель.

Що буде з цінами на паливо в Україні

Україна щорічно імпортує близько 80% споживаних нафтопродуктів. На ціну впливають три основних фактора: котирування нафти на світовому ринку, курс національної валюти і дефіцит або профіцит продукту на ринку. Експерти повідомляють, що кожен відсоток зростання вартості нафтопродуктів на кордоні — це плюс близько 10 копійок до роздрібної вартості бензину з лагом у два тижні. Зміна кожної гривні у курсі долара – це 70-75 копійок до вартості бензину, також десь через два тижні. Будь-які коливання цін на світових ринках неодмінно призведуть до зміни цін на АЗС в Україні.

Ціна на бензин в Україні - на скільки подорожчає пальне (колаж РБК-Україна)

Глава консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що світовий стрибок цін на нафту призведе до подорожчання палива в Україні на 1,5-1,7 гривень за літр.

"Щодо ситуації з Саудівською Аравією. Після першого стрибка ціни охолоджуються, паніка йде. За останніми даними, нафта - 66 доларів за барель (+6 доларів до п'ятниці, або 10 відсотків), на піку було 72 долара за барель. Думаю, це ще не остаточна ціна. Поки невідома ситуація щодо зростання цін на нафтопродукти, але навіть, якщо такий стрибок зафіксується, для нас це буде означати 1,5-1,7 гривень за літр", - зазначив Куюн.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США не потребують нафту і газ з Близького Сходу

Читайте також: "Київоблгаз Збут": майже 3000 споживачів придбали газ на зиму за літніми цінами