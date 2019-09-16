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Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока

Новости » В мире    16.09.2019 - 15:55
Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока
Фото: Дональд Трамп (fpresident.gov.ua)

Он заявил, что США обладает достаточными запасами ресурсов, чтобы обеспечить себя

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

В частности, он заявил, что США являются производителем энергии "номер один в мире", поэтому не нуждаются в ближневосточной нефти и газе.

"Поскольку за последние несколько лет мы добились больших успехов в области энергетики, мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь являемся производителем энергии номер один в мире. Нам не нужна ближневосточная нефть и газ, и на самом деле там очень мало танкеров, но это поможет нашим союзникам", - написал Трамп.

Ранее Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Также он отметил, что США ждут от Эр-Рияда предположений о том, кто стоял за атакой на Saudi Aramco, и будут действовать исходя из полученных данных.

Напомним, 14 сентября на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Причиной пожара власти назвали атаку дронов. Ответственность за нападение на саудовский НПЗ приняли йеменские повстанцы - хусити.

Ранее РБК-Украина сообщало, что цены на нефть взлетели после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Нефть марки Brent подорожала на 11 процентов и продавалась за 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI - за 60,19 долларов (плюс 10 процентов).

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Новости Украины нефтьгазДональд ТрампБлижний восток
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