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Цены на нефть взлетели после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Новости » Экономика    16.09.2019 - 11:05
Цены на нефть взлетели после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Фото: пожар на НПЗ в Саудовской Аравии (twitter.com)

Нефть марки Brent подорожала на 11 процентов, а нефть американской марки WTI на 10 процентов

Цены на нефть взлетели после атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что нападение беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии привело к рекордному росту цен за последние полгода.

"Нефть марки Brent в понедельник, 16 сентября, подорожала на 11 процентов и продавалась за 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI - за 60,19 долларов (плюс 10 процентов)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Саудовской Аравии планируется возобновить добычу нефти, приостановленную из-за атаки на НПЗ. Планируется, что к вечеру понедельника, 16 сентября, удастся восстановить треть объемов нефтедобычи. Аналитики прогнозируют, что полностью восстановить работу удастся за месяцы.

Как сообщало РБК-Украина, , на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошел пожар. Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов.

Ответственность за нападение на саудовский НПЗ приняли йеменские повстанцы - хусити. Представитель хуситов рассказал, что атака на нефтяной объект Саудовской Аравии была совершена с помощью 10 дронов. Хусити подчеркнули, что нападения продолжатся, пока Саудовская Аравия не прекратит войну в Йемене.

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Новости Украины нефтьСаудовская Аравия
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