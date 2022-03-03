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Цены только в гривне. НБУ напомнил о запрете торговать за доллары и евро

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Четверг 03 марта 2022 16:33
Цены только в гривне. НБУ напомнил о запрете торговать за доллары и евро Цены на продукты в Украине (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Национальный банк Украины осуждает решения бизнеса и людей, которые в такой сложной ситуации для украинцев устанавливают цены на товары и услуги не в национальной валюте, а в иностранной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

В частности, стало известно о случаях установления цен на аренду жилья в евро.

"Отмечаем! Гривна как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины. Она должна приниматься всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины и по всем видам платежей в соответствии со статьей 35 Закона Украины "О Национальном банке Украины" , – отметили в НБУ.

Поэтому установление цен в Украине в иностранной валюте незаконно.

"Такие действия не только аморальны в условиях войны, но и являются прямым нарушением законодательства Украины", – добавили в Нацбанке.

Ранее мы сообщали, что "ковідну тисячу" разрешили тратить на любые товары.

Также мы писали, что Нацполиция предупредила о мошенниках, которые собирают деньги в поддержку ВСУ.

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