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Нацполиция предупредила о мошенниках, которые собирают деньги в поддержку ВСУ

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Среда 02 марта 2022 21:58
Нацполиция предупредила о мошенниках, которые собирают деньги в поддержку ВСУ В Нацполиции предостерегли о мошенниках (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Нацполиция Винницкой области предупредила людей о мошенниках, которые могут собирать деньги на поддержку ВСУ.

В частности, не официальным источником информации доверять не стоит, сообщает полиция Винницкой области.

Чтобы поддержать украинских героев, деньги следует присылать только на счета, размещенные на официальных сайтах государственных органов. Перечислять пособие на незнакомые счета – опасно.

"Вашими средствами могут воспользоваться мошенники. Если у вас есть желание помочь украинской армии – пользуйтесь счетами для поддержки ВСУ, размещенными на официальных сайтах государственных органов", – говорится в сообщении.

Также правоохранители подчеркнули, что в тяжелое для страны время люди сплотились, чтобы вместе противостоять врагу. Поэтому большинство людей переводят деньги на нужды ВСУ или для поддержки беженцев.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця организовала пункты приема международной гуманитарной помощи.

Также мы писали, что волонтеры просят срочно поддержать армию.

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