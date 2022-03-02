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Никаких ограничений. "Ковидную тысячу" разрешили использовать на любые товары

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Киев, Среда 02 марта 2022 23:26
Никаких ограничений. "Ковидную тысячу" разрешили использовать на любые товары Фото: Михаил Фёдоров на Дия-саммите (РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своем телеграм-канале заявил, что с сегодняшнего дня ограничения на "ковидную тысячу" не действуют. Её можно будет потратить на любую группу товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал Михаила Фёдорова.

Министр цифровой трансформации Украины в своём телеграм-канале заявил, что с сегодняшнего дня еПоддержка не имеет ограничений.

Теперь "ковидную тысячу" можно будет потратить без какого-либо ограничения на конкретное направление бизнеса.

"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь", - заявил Михаил Фёдоров.

Также глава Минцифры напомнил, что деньги за вакцинацию можно отправить для нужд ВСУ добавив, что за 6 дней украинцы уже перевели более 1,5 млрд гривен.

Напомним, что украинцам рассказали как обезопасить себя в интернете во время военного времени.

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