Никаких ограничений. "Ковидную тысячу" разрешили использовать на любые товары

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своем телеграм-канале заявил, что с сегодняшнего дня ограничения на "ковидную тысячу" не действуют. Её можно будет потратить на любую группу товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал Михаила Фёдорова.

Министр цифровой трансформации Украины в своём телеграм-канале заявил, что с сегодняшнего дня еПоддержка не имеет ограничений.

Теперь "ковидную тысячу" можно будет потратить без какого-либо ограничения на конкретное направление бизнеса.

"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь", - заявил Михаил Фёдоров.

Также глава Минцифры напомнил, что деньги за вакцинацию можно отправить для нужд ВСУ добавив, что за 6 дней украинцы уже перевели более 1,5 млрд гривен.