Ціни лише у гривні. НБУ нагадав про заборону торгувати за долари та євро

Національний банк України засуджує рішення бізнесу та людей, які в такій складній ситуації для українців встановлюють ціни на товари та послуги не в національній валюті, а в іноземній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на НБУ .

Зокрема, стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро.

"Наголошуємо! Гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Вона повинна прийматися усіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України та за всіма видами платежів відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний банк України", – наголосили в НБУ.

Тому встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним.

"Такі дії є не лише аморальними в умовах війни, а і є прямим порушенням законодавства України", – додали в Нацбанку.