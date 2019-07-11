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Цены на ягоды в Украине: эксперты озвучили свой прогноз

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 16:40
Цены на ягоды в Украине: эксперты озвучили свой прогноз
Цены на ягоды (фото: Униан)

В этом сезоне некоторые ягоды станут дешевле

Цены на ягоды в Украине зависят от количества предложений на рынке. Эксперты рассказали, какие ягоды станут дешевле, а какие наоборот добавят в цене. Об этом сообщает "Сегодня".

На этой неделе в Украине увеличилось количество малины на прилавках, поэтому популярная ягода подешевела на 20%. Эксперты также говорят, что сейчас цены на овощи и фрукты должны снизится из-за того, что на рынке увеличивается их предложение.

Но на цены фруктов также оказывает влияние срок созревания ягод. Кроме того, на цену влияет и погода. Из-за холодов клубника может подорожать на 7 гривен за килограмм.

По словам эксперта, сезон клубники будет заканчивается, поэтому поздняя ягода немного повысится в цене. Это также относится к черешне и вишне.

Цены на ягоды в Украине: эксперты озвучили свой прогноз

Цены на ягоды (фото: Униан)

Также ожидается и рост цен на чернику. Это связано с конкуренцией с перерабатывающими предприятиями. Например, если покупать ягоду оптом, то ее цена составляет 75 гривен за килограмм, но перерабатывающие предприятия скупают ягоду по 60-65 гривен.

Что, касается яблок, то они не должны сильно подорожать, потому что заморозков в апреле не было, и вегетация у них прошла без проблем.

Эксперты отметили, что в прошлом году урожай фруктов был лучше, поэтому снижение цен на ягоды не будет слишком заметным. Погодные условия больше всего повлияли на мягкие ягоды и косточковые. В этом причина того, что сейчас ягоды дороже, чем в прошлом году, за исключением абрикос.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в этом году цена на овощи и фрукты увеличилась на 50-60% по сравнению с прошлым годом, хотя инфляция составила 9%. Это связано с сокращением предложения на рынке.

Напомним, что стоимость лука в Украине начинает увеличиваться. На прошлой неделе ранний лук подорожал на 15-20%.

Ранее сообщалось о том, что Супрун развенчала мифы о грудном вскармливании.

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