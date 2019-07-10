Можно есть практически все: Супрун развенчала мифы о грудном вскармливании

Мамам в период лактации можно есть почти все (parenting.firstcry.com)

Супрун рассказала, какие продукты действительно стоит включать в рацион молодым мамам

Уляна Супрун развенчала мифы о том, что должна употреблять в пищу женщина, которая кормит грудью младенца. Она перечислила продукты, которых действительно не должно быть в рационе кормящей матери и объяснила, что строгих ограничений на фрукты, специи или кофе не существует. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Перед молодыми мамами много людей вокруг ставят цель, которую невозможно выполнить: полноценно питаться, кормить ребенка и одновременно ничего не есть. Потому что, чтобы мать не съела, "У ребенка от этого колики и высыпания", - отметила Супрун.

Она объяснила, что женщине, которая кормит младенца, нужно в день на 500-600 килокалорий больше, чем тем, которые не беременны и кормят. И если женщина во время беременности набрала значительный вес, то ей не стоит увеличивать калорийность рациона. В то же время соблюдать ограничения рациона, чтобы похудеть, не стоит, так как это будет иметь негативные последствия для здоровья матери.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

"Качество грудного молока частично зависит от того, что ест мать. Оно имеет различный количественный состав в зависимости от периода лактации. Если матери не хватает водорастворимых витаминов: С, В9, В12 – их не будет хватать и в молоке". Никакие рекомендации не говорят: "Не есть красного, оранжевого, коричневого, острого, а также свежих овощей и фруктов, не пей кофе, зато налегай на молоко и красное винцо для лактации". Напротив, молодые мамы должны полноценно питаться, употреблять свежие овощи и фрукты, ягоды, мясо и рыбу. Именно такой рацион поддержит здоровье матери", - объяснила Уляна Супрун.

Она перечислила, что входит в полноценный рацион:

Белок нужно есть 2-3 раза в день: мясо животных или птицы, рыбу, яйца, бобовые, орехи и семена. Если вы не едите мяса или животных продуктов – все в порядке, следите за достаточным потреблением белка растительного происхождения.

Ешьте три порции овощей, в том числе темно-зеленых и оранжевых. Это источник магния, фолиевой кислоты и каротиноидов.

Ешьте две порции фруктов в день.

В рационе должны присутствовать цельнозерновые продукты: отрубной хлеб, макаронные изделия, каши.

Пейте, когда чувствуете жажду. Заливаться водой, чтобы было молоко – не нужно.

У женщин в период лактации увеличены расходы витаминов и минералов. Веганкам вегетарианкам нужны добавки витаминов D и В12. Обратите внимание, что анемия не является противопоказанием к лактации.

Что нужно избегать:

Безопасной дозы алкоголя не существует, а беременным запрещено употреблять алкоголь. Если женщина, которая кормит, выпила, к примеру, немного вина – нужно подождать минимум 3-4 часа от приема алкоголя до кормления. Алкоголь проникает в молоко, но мере разрушения в печени, уровень спирта в крови и молоке снижается. То есть кормить или сцеживать для будущего кормления можно только в трезвом состоянии. Если нет возможности ждать, то молоко следует сцедить и вылить.

Курение также относится к привычкам, от которых следует отказаться раз и навсегда. Матери, которые не хотят бросать курение, не могут использовать этот аргумент для отказа от грудного вскармливания – польза от грудного молока превышает ущерб от курения. Курение снижает лактацию и курить рядом с ребенком запрещено ВОЗ.

Кофеин кофе, энергетиков и шоколада частично попадает в молоко. Сейчас ограничения касаются именно кофеиносодержащих энергетиков. Две-три порции кофе считаются допустимыми во время лактации, особенно, когда дети старше. К тому же не забывайте о кофе без кофеина – хоть не бодрит, но дарит удовольствие.

Рыбы и морепродуктов избегать не надо. Незаменимые жирные кислоты морской рыбы незаменимы для развития мозга ребенка. Но по рыбе есть предостережения: больше и дороже – не значит лучше. В различных видах рыбы накапливаются в разной степени тяжелые металлы, которые попадают в грудное молоко. Чтобы это предотвратить, стоит есть рыбу два-три раза в неделю и не покупать тунца, акулу, королевскую скумбрию и рыбу-меч. Сельдь, скумбрию, ракушки, осьминогов, речную форель, лосося и дорадо есть нельзя.

Следует сознательно избегать продуктов, вызывающих аллергию или непереносимость у самой матери, а также у отца или других близких родственников младенца. Аллергия - это реакция иммунной системы, которая проявляется как покраснение и зуд губ, боль в животе, зеленый или с вкраплениями крови слизистый стул. Непереносимость - это неспособность переваривать или усваивать, например, лактозу молока или фруктозу фруктов. Аллергию, в принципе, могут вызвать любые соединения. Это - особенность реакции иммунной системы конкретного человека, отсутствие у нее толерантности к продукту. Но самыми распространенными аллергенами являются орехи (арахис), казеин молока и яйца.

Еще один упрек мамам - это акне и другие высыпания младенцев. Здесь опять все списывают на "ты что-то не то съела". Но причиной акне у детей до 6 месяцев считают пока гормоны матери, поступающих с молоком. В более старшем возрасте причиной может быть инфекция.

Женщинам, кормящим, а также всем остальным, не стоит пить непастеризованное молоко, есть сыроватое мясо или рыбу, сушеную рыбу, домашние заготовки мяса, плохо промытые или вообще грязные овощи и фрукты, или размораживать мясо вне холодильника.

Что можно есть кормящим мамам (parenting.firstcry.com)

Также Уляна Супрун высказалась о коликах у маленьких детей и объяснила, что приступы плача у детей далеко не всегда связаны с рационом матери.

"Чтобы найти какую-то связь между рационом и коликами, ведите дневник того, что съели, и как чувствует себя ребенок. Но если какой-то продукт вызывает дискомфорт у матери, например, нерастворимая клетчатка капусты, он может вызвать дискомфорт и у ребенка. Сейчас никакие рекомендации не запрещают всем без исключения матерям есть брокколи или перец, или другие потенциально опасные продукты. В случае необычно сильной диареи у ребенка после определенного продукта, не ешьте его несколько недель. Если причина в этом, должно стать значительно лучше. Но, скорее всего, колики, диарея или плач все равно время от времени осложнят вам жизнь", - отметила глава МОЗ.

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