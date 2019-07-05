Популярный овощ снова взлетел в цене: все подробности

Лук на украинских рынках взлетел в цене (фото: РБК-Украина)

Стоимость лука в Украине начинает увеличиваться

В хозяйствах Юга ранний лук на этой неделе подорожал на 15-20%. Украинские фермеры предлагают купить лук по цене 6,0-6,5 гривен за килограмм. Об этом сообщает "ІнфоШувар".

На рынке "Нежданный", который является крупнейшим оптовым рынком Юга страны, стоимость лука составляет от 6,5-7,5 гривен за килограмм. На крупнейшем рынке Западного региона килограмм лука стоит от 7,5 до 9 гривен.

Год назад лук в Украине стоил в 1,5 раза дешевле. Эксперты говорят, что существует несколько причин для роста цены, главная - это стабильно растущий спрос в странах ЕС.

Лук на украинских рынках взлетел в цене (фото: pixabay.com)

"Урожай раннего лука в странах ЕС сегодня страдает из-за аномальной жары, переходящие запасы лука 2018 года в европейских хранилищах являются мизерными. Украина - ближайший поставщик раннего лука для этого региона, поэтому неудивительно, что европейские трейдеры обратилось сразу к нашим фермерам", - рассказывает эксперт Татьяна Гетьман.

При этом самые большие объемы украинского лука скупают Польша, Чехия, Румыния и Молдова. На внутреннем рынке лук продается не так активно, как на экспорт, но в Украине цены тоже растут.

Напомним, что украинцы немного снизили калорийность своего питания.

Ранее сообщалось о том, что эксперт рассказала, что лучше всего есть между основными приемами пищи.