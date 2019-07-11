Ціни на ягоди в Україні: експерти озвучили свій прогноз

Ціни на ягоди (фото: Уніан)

У цьому сезоні деякі ягоди стануть дешевше

Ціни на ягоди в Україні залежать від кількості пропозицій на ринку. Експерти розповіли, які ягоди стануть дешевше, а які навпаки додадуть у ціні. Про це повідомляє "Сегодня".

На цьому тижні в Україні збільшилася кількість малини на прилавках, тому популярна ягода подешевшала на 20%. Експерти також кажуть, що зараз ціни на овочі і фрукти повинні знизиться через те, що на ринку збільшується їх пропозиція.

Але на ціни фруктів також впливає термін дозрівання ягід. Крім того, на ціну впливає і погода. Через холод полуниця може подорожчати на 7 гривень за кілограм.

За словами експерта, сезон полуниці буде закінчується, тому пізня ягода трохи підвищиться в ціні. Це також відноситься до черешні та вишні.

Ціни на ягоди (фото: Уніан)

Також очікується і зростання цін на чорницю. Це пов'язано з конкуренцією з переробними підприємствами. Наприклад, якщо купувати ягоду оптом, то її ціна становить 75 гривень за кілограм, але переробні підприємства скуповують ягоду по 60-65 гривень.

Що стосується яблук, то вони не повинні сильно подорожчати, тому що заморозків у квітні не було, і вегетація у них пройшла без проблем.

Експерти зазначили, що в минулому році урожай фруктів був краще, тому зниження цін на ягоди не буде дуже помітним. Погодні умови найбільше вплинули на м'які ягоди і кісточкові. У цьому причина того, що зараз ягоди дорожче, ніж у минулому році, за винятком абрикос.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що цього року ціна на овочі та фрукти збільшилася на 50-60% порівняно з минулим роком, хоча інфляція становила 9%. Це пов'язано з скороченням пропозиції на ринку.

Нагадаємо, що вартість цибулі в Україні починає збільшуватися. Минулого тижня рання цибуля подорожчала на 15-20%.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розвінчала міфи про грудне вигодовування.