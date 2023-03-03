У центрі Києва з'явиться незвичний фонтан. Ділимось першими фото проєкту

Як виглядатиме новий фонтан

У центрі міста вже проводять підготовчі геодезичні роботи для встановлення композиції. Втім точної адреси монтажу нового фонтану поки не повідомляють. Попередньо його мають встановити до кінця 2023 року.

Проєкт створив відомий скульптор Михайло Рева.

"В основі композиції - зерно, в середину якого вмонтовані вази та амфори різного розміру. Композиція вироблена з бронзи й граніту. У висоту фонтан сягатиме майже 4 метри", - йдеться у повідомленні фонду, який є ініціатором встановлення фонтану.

Ось так виглядатиме новий фонтан (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)

Яка концепція нового фонтану

Оскільки фонтан встановлять на честь 300-ліття від дня народження Григорія Сковороди, то у задумі проєкту також застосували філософський підхід.

"Ідея Сковороди про "філософське джерело" полягає в уявленні про божественну благодать, що розливається з зерна життя кожному однаково, неупереджено і справедливо, і не залежить від розміру посудини - людини, що її приймає", - заявляють у фонді.

Проєкт фонтану створив відомий скульптор Михайло Рева (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)

Також в організації додають, що Сковорода видатний філософ, який добре відомий своєю творчістю далеко за межами нашої держави.

"Збереження і захист культурного коду України - завдання кожного. І поява "філософського джерела" нашого видатного земляка у сучасній інтерпретації в центрі столиці як найкраще сприятиме цьому", - говорять ініціатори проєкту.

Новий фонтан мають встановити до кінця 2023 року (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)