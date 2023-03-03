У центрі Києва з'явиться незвичний фонтан. Ділимось першими фото проєкту

У центрі Києва планують встановити незвичний фонтан. Скульптурну композицію присвятять 300-річчю видатного українського філософа Григорія Сковороди.
Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду Дениса Парамонова у Facebook.
У центрі міста вже проводять підготовчі геодезичні роботи для встановлення композиції. Втім точної адреси монтажу нового фонтану поки не повідомляють. Попередньо його мають встановити до кінця 2023 року.
Проєкт створив відомий скульптор Михайло Рева.
"В основі композиції - зерно, в середину якого вмонтовані вази та амфори різного розміру. Композиція вироблена з бронзи й граніту. У висоту фонтан сягатиме майже 4 метри", - йдеться у повідомленні фонду, який є ініціатором встановлення фонтану.
Оскільки фонтан встановлять на честь 300-ліття від дня народження Григорія Сковороди, то у задумі проєкту також застосували філософський підхід.
"Ідея Сковороди про "філософське джерело" полягає в уявленні про божественну благодать, що розливається з зерна життя кожному однаково, неупереджено і справедливо, і не залежить від розміру посудини - людини, що її приймає", - заявляють у фонді.
Також в організації додають, що Сковорода видатний філософ, який добре відомий своєю творчістю далеко за межами нашої держави.
"Збереження і захист культурного коду України - завдання кожного. І поява "філософського джерела" нашого видатного земляка у сучасній інтерпретації в центрі столиці як найкраще сприятиме цьому", - говорять ініціатори проєкту.
Раніше ми розповідали про те, що на Хрещатику збудують новий ТЦ.
Нещодавно ми писали про те, як виглядатиме Київ, коли "сталінки" і "хрущовки" замінять на висотки.