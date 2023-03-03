В центре Киева появится необычный фонтан. Делимся первыми фото проекта

Как будет выглядеть новый фонтан

В центре города уже проводятся подготовительные геодезические работы для установки композиции. Впрочем, точного адреса монтажа нового фонтана пока не сообщают. Предварительно его должны установить до конца 2023 года.

Проект создал известный скульптор Михаил Рева.

"В основе композиции - зерно, в середину которого вмонтированы вазы и амфоры разного размера. Композиция изготовлена из бронзы и гранита. В высоту фонтан будет достигать почти 4 метров", - говорится в сообщении фонда, который является инициатором установки фонтана.

Вот так будет выглядеть новый фонтан (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)

Какая концепция нового фонтана

Поскольку фонтан установят в честь 300-летия со дня рождения Григория Сковороды, то в разработке проекта также применили философский подход.

"Идея Сковороды о "философском источнике" заключается в представлении о божественной благодати, которая разливается из зерна жизни каждому одинаково, беспристрастно и справедливо, и не зависит от размера сосуда - человека, который ее принимает", - заявляют в фонде.

Проект фонтана создал известный скульптор Михаил Рева (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)

Также в организации добавляют, что Сковорода выдающийся философ, который хорошо известный своим творчеством далеко за пределами нашего государства.

"Сохранение и защита культурного кода Украины - это задача каждого. И появление "философского источника" нашего выдающегося земляка в современной интерпретации в центре столицы будет как нельзя лучше способствовать этому", - говорят инициаторы проекта.

Новый фонтан должен быть установлен до конца 2023 года (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)