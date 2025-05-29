У центрі Києва балкон обвалився на відомого американського режисера Крістофера Волтерса (відео)

На відомого режисера впав балкон

Так, Волтерс зняв відео на місці інциденту. Він не приховував, що був неприємно враженим. Режисер планує з'ясувати, хто винен у тому, що в центрі Києва є такі аварійні об'єкти.

"В центрі столиці ось так падають балкони… Балкон, під котрим люди проходять до підʼїзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!" - написав журналіст і "тегнув" під відео сторінку мера Києва Віталія Кличка.

Реакція КМВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував інцидент. Він підтвердив, що це трапилося в Подільському району.

"В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування", - написав він в Telegram.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", - додав він.

Також Ткаченко зазначив, що режисеру надають допомогу. А потім "буде серйозна розмова з районними керуючими компаніями".

Допис Ткаченка (скріншот)