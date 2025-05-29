Блискавка влучила у прямісінько у висотку в Києві: момент потрапив на відео
У Києві під час негоди блискавка влучила прямісінько в багатоповерховий житловий будинок. Очевидці зняли це на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане в соцмережі.
Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, влучання блискавки у висотку сталося в Оболонському районі столиці.
РБК-Україна звернулося за коментарем до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В ДСНС, зазначили, що наразі з приводу влучання блискавки до них не надходило жодних викликів.
Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня в Києві та області вирує негода. Столицю накрила гроза, злива та град. Все це супроводжується поривчастим вітром.
Зокрема в Ірпені на Київщині буревій повалив дерево, яке впало просто на припарковану автівку. Інцидент потрапив на відео та поширився соцмережами.
Синоптики попереджають про можливе продовження негоди впродовж доби. У Києві та області вже зафіксовано підтоплення деяких вулиць.
Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків стихії. Мешканців закликають не виходити без потреби на вулицю, уникати паркування автівок під деревами та стовпами, а також стежити за оновленнями від рятувальників.
Зокрема на тлі негоди до громадян вже звернулися в поліції Київщини, водіям радять:
- пам'ятати про швидкісний режим, безпечну дистанцію та інтервал;
- уникати різких маневрів;
- біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижувати швидкість;
- не залишати автомобілі біля дерев, білбордів тощо.
Пішоходів тим часом закликають:
- будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці;
- переходьте проїзну частину лише у відведених для цього місцях;
- не вибігайте раптово на дорогу;
- за можливості не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами;
- користуйтеся світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Більше про наслідки негоди в Києві та області - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Також синоптик розповіла РБК-Україна, коли очікувати закінчення дощів та що відбувається з погодою в Україні.
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