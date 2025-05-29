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Блискавка влучила у прямісінько у висотку в Києві: момент потрапив на відео

Київ, Четвер 29 травня 2025 13:50
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Блискавка влучила у прямісінько у висотку в Києві: момент потрапив на відео Фото: у Києві 29 травня вирує негода (Pavlo Bahmut/ Ukrinform/Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві під час негоди блискавка влучила прямісінько в багатоповерховий житловий будинок. Очевидці зняли це на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане в соцмережі.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, влучання блискавки у висотку сталося в Оболонському районі столиці.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В ДСНС, зазначили, що наразі з приводу влучання блискавки до них не надходило жодних викликів.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня в Києві та області вирує негода. Столицю накрила гроза, злива та град. Все це супроводжується поривчастим вітром.

Зокрема в Ірпені на Київщині буревій повалив дерево, яке впало просто на припарковану автівку. Інцидент потрапив на відео та поширився соцмережами.

Синоптики попереджають про можливе продовження негоди впродовж доби. У Києві та області вже зафіксовано підтоплення деяких вулиць.

Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків стихії. Мешканців закликають не виходити без потреби на вулицю, уникати паркування автівок під деревами та стовпами, а також стежити за оновленнями від рятувальників.

Зокрема на тлі негоди до громадян вже звернулися в поліції Київщини, водіям радять:

  • пам'ятати про швидкісний режим, безпечну дистанцію та інтервал;
  • уникати різких маневрів;
  • біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижувати швидкість;
  • не залишати автомобілі біля дерев, білбордів тощо.

Пішоходів тим часом закликають:

  • будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці;
  • переходьте проїзну частину лише у відведених для цього місцях;
  • не вибігайте раптово на дорогу;
  • за можливості не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами;
  • користуйтеся світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Більше про наслідки негоди в Києві та області - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також синоптик розповіла РБК-Україна, коли очікувати закінчення дощів та що відбувається з погодою в Україні.

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