Зливи, град та сильний вітер: Київ і область накрила негода (фото, відео)

Вдень 29 травня Київ та область накрила негода. В столиці та столичному регіоні йде сильна злива, град та вітер.

Так, очевидці діляться кадрами в мережі.Так, через негоду в Ірпені впало дерево. Момент падіння дерева прямо на авто потрапив на відео.

Через чималий град разом з дощем на дорогах фіксують дуже погану видимість.

Проблеми з рухом транспорту у Києві

Через зливу у Києві фіксуються проблеми в русі тролейбусів та трамваїв. А саме:

затримується рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, 42 по вул.Довженка з причини скупчення води;

затримується рух трамваїв № 15 по вул.Дегтярівська з причини скупчення води.

Поради від поліції

У зв'язку з тим, що на території Київської області дощить, правоохоронці дали поради водіям та пішоходам. Вони також радять бути уважними та обережними на дорогах.

Що робити водіям

пам’ятайте про швидкісний режим, безпечну дистанцію та інтервал;

уникайте різких маневрів;

біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість;

не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів тощо.

Що робити пішоходам

будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці;

переходьте проїзну частину лише у відведених для цього місцях;

не вибігайте раптово на дорогу;

за можливості не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами;

користуйтеся світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Скільки триватиме негода

За повідомленням Гідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області збережуться до кінця доби.

"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували у КМВА.