Зливи, град та сильний вітер: Київ і область накрила негода (фото, відео)
Вдень 29 травня Київ та область накрила негода. В столиці та столичному регіоні йде сильна злива, град та вітер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на соцмережі, патрульну поліцію Київської області, КМВА, "Київпастранс".
Так, очевидці діляться кадрами в мережі.Так, через негоду в Ірпені впало дерево. Момент падіння дерева прямо на авто потрапив на відео.
Через чималий град разом з дощем на дорогах фіксують дуже погану видимість.
Проблеми з рухом транспорту у Києві
Через зливу у Києві фіксуються проблеми в русі тролейбусів та трамваїв. А саме:
- затримується рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, 42 по вул.Довженка з причини скупчення води;
- затримується рух трамваїв № 15 по вул.Дегтярівська з причини скупчення води.
Поради від поліції
У зв'язку з тим, що на території Київської області дощить, правоохоронці дали поради водіям та пішоходам. Вони також радять бути уважними та обережними на дорогах.
Що робити водіям
- пам’ятайте про швидкісний режим, безпечну дистанцію та інтервал;
- уникайте різких маневрів;
- біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість;
- не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів тощо.
Що робити пішоходам
- будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці;
- переходьте проїзну частину лише у відведених для цього місцях;
- не вибігайте раптово на дорогу;
- за можливості не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами;
- користуйтеся світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Скільки триватиме негода
За повідомленням Гідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області збережуться до кінця доби.
"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували у КМВА.
Злива у Києві та області
Ще зранку 29 травня в "Укргідрометцентрі" попереджали про негоду у Київській області та столиці.
"У найближчу годину утриманням до кінця доби 29 травня. І рівень небезпечності, жовтий", - зазначали синоптики.
Вони попереджали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
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