В центре Киева балкон обвалился на известного американского режиссера Кристофера Уолтерса (видео)

На известного режиссера упал балкон

Так, Уолтерс снял видео на месте инцидента. Он не скрывал, что был неприятно поражен. Режиссер планирует выяснить, кто виноват в том, что в центре Киева есть такие аварийные объекты.

"В центре столицы вот так падают балконы... Балкон, под которым люди проходят в подъезд. В то время как летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!" - написал журналист и "тегнул" под видео страницу мэра Киева Виталия Кличко.

Реакция КГВА

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал инцидент. Он подтвердил, что это случилось в Подольском района.

"В Подольском районе на гражданина США, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон. Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Мужчина получил травмы", - написал он в Telegram.

"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности. Я срочно поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", - добавил он.

Также Ткаченко отметил, что режиссеру оказывают помощь. А потом "будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями".

Пост Ткаченко (скриншот)