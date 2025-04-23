Земельна корупція в Києві: інспектора КМДА спіймали на хабарі

Головного інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА спіймали на земельній корупції. Його підозрюють у вимаганні з підприємця 15 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Як зазначають джерела РБК-Україна, йдеться про головного інспектора Депзему КМДА Артема Лисенка.

За даними слідства, до 30-річного чиновника звернувся представник директора комерційної фірми із запитом на продовження оренди земельної ділянки площею близько 1200 квадратних метрів, розташованої у Деснянському районі Києва. Фігурант вирішив заробити і намагався "продати" дозвіл на оренду земельної ділянки.

Корупційну схему викрили слідчі Шевченківського управління поліції Києва, прокуратура та СБУ.

Вказану територію підприємець орендував останні 10 років та відповідно до умов договору, мав використовувати для створення "зеленої зони" без права забудови та огородження ділянки. Втім, під час перевірки інспектор виявив нецільове використання комунальної ділянки. Орендар збудував на ній будівлю, футбольне поле та паркувальний майданчик.

Щоб "закрити очі" на порушення та допомогти із продовженням договору оренди, посадовець вимагав від представника фірми 15 тисяч доларів. Фігуранта затримали на гарячому - під час передачі хабаря.

Фото: у Києві на хабарі спіймали посадовця КМДА (npu.gov.ua)

Інспектору КМДА оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.