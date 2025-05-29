У центрі Києва балкон обвалився на відомого американського режисера Крістофера Волтерса (відео)
У Києві на відомого режисера та журналіста Крістофера Волтерса, який висвітлює війну, впав балкон. Він отримав травми й обурився ситуацією.
Що відомо про інцидент і як його коментують у КМВА, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
На відомого режисера впав балкон
Так, Волтерс зняв відео на місці інциденту. Він не приховував, що був неприємно враженим. Режисер планує з'ясувати, хто винен у тому, що в центрі Києва є такі аварійні об'єкти.
"В центрі столиці ось так падають балкони… Балкон, під котрим люди проходять до підʼїзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!" - написав журналіст і "тегнув" під відео сторінку мера Києва Віталія Кличка.
Реакція КМВА
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував інцидент. Він підтвердив, що це трапилося в Подільському району.
"В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування", - написав він в Telegram.
"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", - додав він.
Також Ткаченко зазначив, що режисеру надають допомогу. А потім "буде серйозна розмова з районними керуючими компаніями".
Допис Ткаченка (скріншот)
Хто такий Крістофер Волтерс
Крістофер Волтерс (Chris Walters) - американський режисер, оператор-постановник і журналіст, який активно працює в Україні. Він відомий своєю документальною роботою, зокрема фільмом "Комедія війни: сміх в Україні", що розповідає про гастролі українських стендап-коміків у прифронтових зонах.
Волтерс також активно ділиться своїми роботами та думками в Instagram під псевдонімом "drgeometry". Його профіль містить відео та публікації, пов’язані з війною в Україні, політичними подіями та особистими проектами.
Вас може зацікавити
- У Києві блискавка влучила у прямісінько у висотку
- Як інспектора КМДА спіймали на хабарі
- Київ накрила негода, в місті злива, град та сильний вітер.
Під час створення матеріалу було використано джерела: допис з Instagram Волкера, заяву з Telegram-каналу Ткаченка.