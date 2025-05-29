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У центрі Києва балкон обвалився на відомого американського режисера Крістофера Волтерса (відео)

Четвер 29 травня 2025 15:04
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У центрі Києва балкон обвалився на відомого американського режисера Крістофера Волтерса (відео) На Крістофера Волтерса впав балкон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У Києві на відомого режисера та журналіста Крістофера Волтерса, який висвітлює війну, впав балкон. Він отримав травми й обурився ситуацією.

Що відомо про інцидент і як його коментують у КМВА, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

На відомого режисера впав балкон

Так, Волтерс зняв відео на місці інциденту. Він не приховував, що був неприємно враженим. Режисер планує з'ясувати, хто винен у тому, що в центрі Києва є такі аварійні об'єкти.

"В центрі столиці ось так падають балкони… Балкон, під котрим люди проходять до підʼїзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!" - написав журналіст і "тегнув" під відео сторінку мера Києва Віталія Кличка.

Реакція КМВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував інцидент. Він підтвердив, що це трапилося в Подільському району.

"В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування", - написав він в Telegram.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", - додав він.

Також Ткаченко зазначив, що режисеру надають допомогу. А потім "буде серйозна розмова з районними керуючими компаніями".

У центрі Києва балкон обвалився на відомого американського режисера Крістофера Волтерса (відео)Допис Ткаченка (скріншот)

Хто такий Крістофер Волтерс

Крістофер Волтерс (Chris Walters) - американський режисер, оператор-постановник і журналіст, який активно працює в Україні. Він відомий своєю документальною роботою, зокрема фільмом "Комедія війни: сміх в Україні", що розповідає про гастролі українських стендап-коміків у прифронтових зонах.

Волтерс також активно ділиться своїми роботами та думками в Instagram під псевдонімом "drgeometry". Його профіль містить відео та публікації, пов’язані з війною в Україні, політичними подіями та особистими проектами.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: допис з Instagram Волкера, заяву з Telegram-каналу Ткаченка.

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