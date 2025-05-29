В центре Киева балкон обвалился на известного американского режиссера Кристофера Уолтерса (видео)
В Киеве на известного режиссера и журналиста Кристофера Уолтерса, который освещает войну, упал балкон. Он получил травмы и возмутился ситуацией.
Что известно об инциденте и как его комментируют в КГВА, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
На известного режиссера упал балкон
Так, Уолтерс снял видео на месте инцидента. Он не скрывал, что был неприятно поражен. Режиссер планирует выяснить, кто виноват в том, что в центре Киева есть такие аварийные объекты.
"В центре столицы вот так падают балконы... Балкон, под которым люди проходят в подъезд. В то время как летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!" - написал журналист и "тегнул" под видео страницу мэра Киева Виталия Кличко.
Реакция КГВА
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал инцидент. Он подтвердил, что это случилось в Подольском района.
"В Подольском районе на гражданина США, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон. Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Мужчина получил травмы", - написал он в Telegram.
"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности. Я срочно поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", - добавил он.
Также Ткаченко отметил, что режиссеру оказывают помощь. А потом "будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями".
Пост Ткаченко (скриншот)
Кто такой Кристофер Уолтерс
Кристофер Уолтерс (Chris Walters) - американский режиссер, оператор-постановщик и журналист, который активно работает в Украине. Он известен своей документальной работой, в частности фильмом "Комедія війни: сміх в Україні", рассказывающим о гастролях украинских стендап-комиков в прифронтовых зонах.
Уолтерс также активно делится своими работами и мыслями в Instagram под псевдонимом "drgeometry". Его профиль содержит видео и публикации, связанные с войной в Украине, политическими событиями и личными проектами.
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При создании материала были использованы источники: пост из Instagram Волкера, заявление из Telegram-канала Ткаченко.