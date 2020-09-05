В Житомире стена школы при сносе рухнула на прохожих: "виновных" уже нашли (видео)

В Житомире обвалилась стена старой школы во время проведения работ по демонтажу здания и чуть не накрыла собой прохожих. Рухнул практически целый этаж, сломав часть забора и упав на дорогу, по которой шли люди.

Инцидент произошел на улице Ивана Кочерги в центре города 4 сентября. К счастью, обошлось без пострадавших - женщина чудом успела убежать на другую сторону улицы. Об этом передает местное издание Житомир.info.

Происшествие снял на видео очевидец. На кадрах видно, что перед обрушением стены от здания начали откалываться кирпичные глыбы с мусором, которые также чудом никого из прохожих не задели.

Людей от серьезных травм или даже смерти спас деревянный забор, который "смягчил" падение фасада здания и не позволил обломкам вылететь на дорогу.

Как рассказал начальник управления капитального строительства горсовета Вячеслав Глазунов, за безопасность при выполнении работ по сносу аварийного здания вечерней школы отвечает подрядная организация, которая выиграла тендер.

Полиция составила протокол на подрядчиков за несоблюдение техники безопасности при демонтаже, а также выписала штраф.

Спустя несколько часов после инцидента строительный забор восстановили и работы по демонтажу продолжили.

Видео: В Житомире стена школы при демонтаже чуть не упала на головы людей

Подрядчик Руслан Козлюк прокомментировал инцидент во время демонтажа и заявил, что территория проведения работ была ограждена, прохожих останавливали и просили подождать пока пройдет завал. Об этом сообщает Freshnews.

Он считает, что люди подвергли себя риску погибнуть под завалами сами, проигнорировав требования рабочих.

В то же время в местных пабликах пишут, что соответствующих дорожных знаков установлено не было, люди спокойно проходили рядом и никто никого не предупреждал.

Также появилось видео в Telegram-канале "Смотрящий Житомира", на котором видно, как незадолго до обрушения опасно наклонилась стена фасада здания. Но никого это, судя по кадрам, не беспокоило.

Фото: скрин t.me/smotr_zt

Ранее сообщалось, что под Киевом рухнул жилой дом, и под завалами оказались люди.

Напомним, перед этим в Одессе произошел обвал жилого дома на Французском бульваре - спасателям тогда удалось вывести из-под завалов 25 человек.