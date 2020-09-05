В Житомирі стіна школи при знесенні звалилася на перехожих: "винних" вже знайшли (відео)

У Житомирі обвалилася стіна старої школи під час проведення робіт з демонтажу будівлі й мало не накрила собою перехожих. Звалився практично цілий поверх, зламавши частину паркану і впавши на дорогу, якою йшли люди.

Інцидент стався на вулиці Івана Кочерги у центрі міста 4 вересня. На щастя, обійшлося без постраждалих - жінка дивом встигла втекти на іншу сторону вулиці. Про це передає місцеве видання Житомир.info.

Подію зняв на відео очевидець. На кадрах видно, що перед обваленням стіни від будівлі почали відколюватися цегляні брили зі сміттям, які також дивом нікого з перехожих не зачепили.

Людей від серйозних травм або навіть смерті врятував дерев'яний паркан, який "пом'якшив" падіння фасаду будівлі та не дозволив уламкам вилетіти на дорогу.

Як розповів начальник управління капітального будівництва міськради В'ячеслав Глазунов, за безпеку при виконанні робіт зі знесення аварійної будівлі вечірньої школи відповідає підрядна організація, яка виграла тендер.

Поліція склала протокол на підрядників за недотримання техніки безпеки при демонтажі, а також виписала штраф.

Через кілька годин після інциденту будівельний паркан відновили і роботи з демонтажу продовжили.

Відео: У Житомирі стіна школи при демонтажі мало не впала на голови людей

Підрядник Руслан Козлюк прокоментував інцидент під час демонтажу і заявив, що територія проведення робіт була огороджена, перехожих зупиняли і просили почекати поки пройде завал. Про це повідомляє Freshnews.

Він вважає, що люди піддали себе ризику загинути під завалами самі, проігнорувавши вимоги робітників.

Водночас у місцевих пабліках пишуть, що відповідних дорожніх знаків встановлено не було, люди спокійно проходили поруч і ніхто нікого не попереджав.

Також з'явилося відео в Telegram-каналі "Смотрящий Житомира", на якому видно, як незадовго до обвалення небезпечно нахилилася стіна фасаду будівлі. Але нікого це, судячи з кадрів, не турбувало.

Фото: скрін t.me/smotr_zt

Раніше повідомлялося, що під Києвом обвалився житловий будинок, і під завалами опинилися люди.

Нагадаємо, перед цим в Одесі стався обвал житлового будинку на Французькому бульварі - тоді рятувальникам вдалося вивести з-під завалів 25 людей.