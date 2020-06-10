В Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек

На месте обвала ощущается сильный запах газа
В Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов были выведены 25 человек.
Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
По словам министра, на месте обвала ощущается сильный запах газа.
Информации относительно жертв пока нет.
На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Обрушение 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020
25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.
На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m
Напомним, 3 июня, в Одессе горел девятиэтажный жилой дом, спасатели эвакуировали 20 человек, среди которых было 5 детей.
Ранее, 21 мая в Одессе частично обрушился дом по улице Среднефонтанской.
До этого, 18 мая, в Одессе также произошел обвал части дома по улице Торговая.
Кроме этого, в Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр", в результате чего пострадали двое человек.
Также РБК-Украина писало, что в декабре прошлого года в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате погибли 16 человек, еще более 30 пострадали.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Надежда Собенко