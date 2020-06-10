В Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек

Фото: на Французском бульваре рухнул дом (twitter.com/AvakovArsen)

На месте обвала ощущается сильный запах газа

В Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов были выведены 25 человек.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам министра, на месте обвала ощущается сильный запах газа.

Информации относительно жертв пока нет.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Обрушение 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.

25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.

На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

Напомним, 3 июня, в Одессе горел девятиэтажный жилой дом, спасатели эвакуировали 20 человек, среди которых было 5 детей.

Ранее, 21 мая в Одессе частично обрушился дом по улице Среднефонтанской.

До этого, 18 мая, в Одессе также произошел обвал части дома по улице Торговая.

Кроме этого, в Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр", в результате чего пострадали двое человек.

Также РБК-Украина писало, что в декабре прошлого года в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате погибли 16 человек, еще более 30 пострадали.

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Автор: Надежда Собенко