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В Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 07:53
В Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек
Фото: на Французском бульваре рухнул дом (twitter.com/AvakovArsen)

На месте обвала ощущается сильный запах газа

В Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов были выведены 25 человек.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам министра, на месте обвала ощущается сильный запах газа.

Информации относительно жертв пока нет.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Напомним, 3 июня, в Одессе горел девятиэтажный жилой дом, спасатели эвакуировали 20 человек, среди которых было 5 детей.

Ранее, 21 мая в Одессе частично обрушился дом по улице Среднефонтанской.

До этого, 18 мая, в Одессе также произошел обвал части дома по улице Торговая.

Кроме этого, в Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр", в результате чего пострадали двое человек.

Также РБК-Украина писало, что в декабре прошлого года в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате погибли 16 человек, еще более 30 пострадали.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ОдессаОдессаобвал
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