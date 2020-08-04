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Под Киевом рухнул дом: под завалами оказались люди

Вторник 04 августа 2020 13:14
Под Киевом рухнул дом: под завалами оказались люди
Под Киевом рухнул дом (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Киевской области обрушился жилой одноэтажный дом

В Киевской области произошло обрушение жилого дома. Соседи сообщили, что под завалами могут находиться люди, в том числе – ребенок.

Трагедия произошла в селе Трилесы Киевской области. Одноэтажный дом площадью 54 квадратных метра сильно пострадал. Как сообщили в ГСЧС, на место происшествия прибыли бойцы 30-й Государственной пожарно-спасательной части Фастова.

Односельчане, которые проживают по соседству, сообщили спасателям, что под завалами дома находятся люди. После спасательных работ сотрудники ГСЧС достали из-под обломков пожилого мужчину и 15-летнего мальчика. Ребенка после осмотра госпитализировали в районную больницу, так как он получил травмы.

Спасательные работы продолжались около часа, на место происшествия работали 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причину обрушения жилого дома выясняют.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Одессе произошел обвал жилого четырехэтажного дома на Французском бульваре. Из-под завалов спасателям удалось вывести 25 человек.

А также мы писали о том, что дом на Позняках может обрушиться во второй раз. Спасатели установили все необходимые крепления и провели восстановительные работы, но гарантии того, что дом выстоит – не дают.

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Новости Украины обвалобрушение дома
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