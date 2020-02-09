В Одессе женщина с детской коляской провалилась в огромную яму: подробности

Женщина с детской коляской (фото: РБК-Украина)

В Одессе женщина угодила в трехметровую яму вместе с детской коляской

В Одессе женщина с детской коляской упала в трехметровый провал на тротуаре. Инцидент произошел в Киевском районе города, где пересекаются Люстдорфская дорога и улица Александра Невского.

Наталья рассказала, что она пыталась проехать с коляской и маленьким ребенком, но из-за большой лужи решила развернуть коляску, после чего упала в яму.

Поблизости никого не было, так что женщине никто не помог. Когда она выбралась наружу, то увидела куда она провалилась и это ее шокировало, ведь, по словам женщины, яма была глубиной метра в три. Об этом сообщают "Факты".

В Одессе женщина с коляской провалилась в трехметровую яму (фото: dumskaya.net)

Наталья отметила, что яма также очень широкая, и в нее мог бы провалиться даже крупный мужчина. Внизу ямы проходит поток воды. Женщине повезло, что она застряла на трубе, и не упала на самый низ.

В Одессе женщина с коляской провалилась в трехметровую яму (фото: dumskaya.net)

Потерпевшая сообщила, что провалилась днем. Наталья возмущается, почему яму никто не закрыл, или не поставил ограждение. Кроме того, после инцидента проблему так и не решили.

Охранники автоцентра, который находится возле этой ямы, рассказали, что они вызывали аварийные службы по этому поводу, но никто не приезжал. Поэтому они оградили яму бело-красной лентой.

Напомним, что под Запорожьем в пруду утонули трое пятилетних детей, которые пришли гулять на замерзший водоем недалеко от дома, но лед треснул и обвалился.