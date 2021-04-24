У центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика (відео)

У Запоріжжі маленька дитина провалилася в яму під плитою біля дитячого майданчика в парку. Мама малюка кинулася за ним услід, щоб врятувати.

Про це передає " zp_news " в Instagram.

Свідки інциденту, який стався вчора вдень, 23 квітня, в парку на вулиці Патріотична у Вознесенівському районі, покликали на допомогу, викликали поліцію та "швидку".

На щастя, ніхто в цій небезпечній ситуації не постраждав. Так, жінку з дитиною півтора року витягли з підземної пастки чоловіка.

Медики "швидкої", які приїхали на місце, підтвердили, що всі залишилися цілі та неушкоджені.

Також в мережі з'явилося відео і фото з місця НП, зняте очевидцями.

Відео: у Запоріжжі в парку 1,5-річна дитина впала в яму під плитою біля дитячого майданчика

"Служби Запоріжжя, особливо Вознесенівського району! Ви вважаєте, що посеред парку прикрили яму і на цьому все? А нічого, що там сміття, пляшки і швидше за все шприци!"- зазначається в публікації.

У Запоріжжі дитина провалилася в яму біля дитячого майданчика (фото: instagram.com/zp_news)

Користувачі інтернету обурюються подібною ситуацією з небезпечними ямами в місті, і активно обговорюють в коментарях інцидент, зауважуючи при цьому, що така "пастка" в парку вже 35 років.