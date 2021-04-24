У центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика (відео)
У Запоріжжі маленька дитина провалилася в яму під плитою біля дитячого майданчика в парку. Мама малюка кинулася за ним услід, щоб врятувати.
Про це передає "zp_news" в Instagram.
Свідки інциденту, який стався вчора вдень, 23 квітня, в парку на вулиці Патріотична у Вознесенівському районі, покликали на допомогу, викликали поліцію та "швидку".
На щастя, ніхто в цій небезпечній ситуації не постраждав. Так, жінку з дитиною півтора року витягли з підземної пастки чоловіка.
Медики "швидкої", які приїхали на місце, підтвердили, що всі залишилися цілі та неушкоджені.
Також в мережі з'явилося відео і фото з місця НП, зняте очевидцями.
Відео: у Запоріжжі в парку 1,5-річна дитина впала в яму під плитою біля дитячого майданчика
"Служби Запоріжжя, особливо Вознесенівського району! Ви вважаєте, що посеред парку прикрили яму і на цьому все? А нічого, що там сміття, пляшки і швидше за все шприци!"- зазначається в публікації.
У Запоріжжі дитина провалилася в яму біля дитячого майданчика (фото: instagram.com/zp_news)
Користувачі інтернету обурюються подібною ситуацією з небезпечними ямами в місті, і активно обговорюють в коментарях інцидент, зауважуючи при цьому, що така "пастка" в парку вже 35 років.
- У Дубівці за смерть дитини ніхто не відповів, і тут теж верхам буде по*іг. Ще й мати винною зроблять - що не стежила.
- Центр міста! Панове господарники, коли буде порядок!?
- А ви знаєте, що нам сказала поліція, коли приїхали? Що дільничний буде розбиратися, хто повинен цю яму закопати... пощастило, що ця яма не така вже й глибока! Слава Богу все обійшлося, залишився лише стрес у дорослих...
- Ви мені тільки скажіть, Як туди впала дитина 1,5 року, куди дивилася мама?
- Там ця яма 35 років. Хто тільки не падав. Я кота там собі витягла красивого
- Цікаво хто за це відповість? Чи, як завжди, все спуститися на гальмах...
Раніше повідомлялося, що в Одесі жінка з дитячою коляскою провалилася в яму глибиною три метри.
Також ми писали про те, що у Києві дівчинку засипало піском під час гри, і дитину тільки дивом вдалося врятувати.