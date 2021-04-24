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У центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика (відео)

Новость на русском → Запоріжжя, Субота 24 квітня 2021 10:29
У центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика (відео) Фото: автомобіль патрульної поліції та "швидкої допомоги" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі маленька дитина провалилася в яму під плитою біля дитячого майданчика в парку. Мама малюка кинулася за ним услід, щоб врятувати.

Про це передає "zp_news" в Instagram.

Свідки інциденту, який стався вчора вдень, 23 квітня, в парку на вулиці Патріотична у Вознесенівському районі, покликали на допомогу, викликали поліцію та "швидку".

На щастя, ніхто в цій небезпечній ситуації не постраждав. Так, жінку з дитиною півтора року витягли з підземної пастки чоловіка.

Медики "швидкої", які приїхали на місце, підтвердили, що всі залишилися цілі та неушкоджені.

Також в мережі з'явилося відео і фото з місця НП, зняте очевидцями.

Відео: у Запоріжжі в парку 1,5-річна дитина впала в яму під плитою біля дитячого майданчика

"Служби Запоріжжя, особливо Вознесенівського району! Ви вважаєте, що посеред парку прикрили яму і на цьому все? А нічого, що там сміття, пляшки і швидше за все шприци!"- зазначається в публікації.

У центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика (відео)У центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика (відео)

У Запоріжжі дитина провалилася в яму біля дитячого майданчика (фото: instagram.com/zp_news)

Користувачі інтернету обурюються подібною ситуацією з небезпечними ямами в місті, і активно обговорюють в коментарях інцидент, зауважуючи при цьому, що така "пастка" в парку вже 35 років.

  • У Дубівці за смерть дитини ніхто не відповів, і тут теж верхам буде по*іг. Ще й мати винною зроблять - що не стежила.
  • Центр міста! Панове господарники, коли буде порядок!?
  • А ви знаєте, що нам сказала поліція, коли приїхали? Що дільничний буде розбиратися, хто повинен цю яму закопати... пощастило, що ця яма не така вже й глибока! Слава Богу все обійшлося, залишився лише стрес у дорослих...
  • Ви мені тільки скажіть, Як туди впала дитина 1,5 року, куди дивилася мама?
  • Там ця яма 35 років. Хто тільки не падав. Я кота там собі витягла красивого
  • Цікаво хто за це відповість? Чи, як завжди, все спуститися на гальмах...

Раніше повідомлялося, що в Одесі жінка з дитячою коляскою провалилася в яму глибиною три метри.

Також ми писали про те, що у Києві дівчинку засипало піском під час гри, і дитину тільки дивом вдалося врятувати.

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