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В центре Одессы упал балкон с хозяйкой квартиры в доме-памятнике архитектуры (фото)

Фото: в Одессе упал балкон в доме на улице Екатерининской (izbirkom.org.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе обвалился балкон, на котором находилась женщина - хозяйка квартиры на втором этаже. Инцидент произошел на улице Екатерининской в центре города. Конструкция упала на крышу летней площадки кафе, расположенного как раз под балконом.

Фото и видео обвала балкона 30 августа в Одессе опубликовано в сети.

К счастью, в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Хозяйка квартиры дома №6 на Екатерининской, под чьими ногами окончательно и "устал" балкон, отделалась просто испугом.

После ЧП коммунальщики занялись демонтажем элемента архитектуры.

В центре Одессы на Екатерининской упал балкон (фото: скриншот с видео t.me)

На улице место инцидента огородили, чтобы никто из прохожих не пострадал в этом опасном месте.

Балкон обвалился в доме на улице Екатерининская в Одессе (фото: izbirkom.org.ua)

Как отмечает местное издание "Ізбірком", дом №6 по Екатерининской улице, жилой дом Посохова, был построен в 1851 году архитектором Черкуновым.

Здание является памяткой архитектуры местного значения.

Напомним, прошлой осенью в Луцке кусок балкона едва не пробил голову прохожему.

Также мы писали, что в феврале во Львове рухнула часть фасада дома на крышу магазина, из которого выходил человек.

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Одессабалкон