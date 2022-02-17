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Во Львове рухнула часть фасада дома на крышу магазина, из которого выходил человек (фото)

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Львов, Четверг 17 февраля 2022 16:12
Во Львове рухнула часть фасада дома на крышу магазина, из которого выходил человек (фото) Коллаж РБК-Украина: во Львове со здания отвалилась "глыба" и упала на магазин
Автор: Владимир Костырин

Во Львове отвалилась часть фасада здания и упала прямо на козырек магазинчика, расположенного в подвале дома. Как раз в момент обрушения из помещения выходил человек, который не пострадал только чудом.

Об этом 17 февраля говорится в сообщении на Facebook-странице паблика "Горячая линия города Львова".

Инцидент произошел в здании на улице Лычаковская, 113. Фото с места происшествия выложил в сети Роман Ярошевич.

На кадрах видно, что после падения на козырек магазина части лепнины, украшавшей фасад над окном на втором этаже, вагонка-черепица изрядно погнулась от удара "булыжника".

Также заметно, что на здании в разных местах отбита штукатурка, открыто "красуется" кирпичная кладка.

По словам львовянина, лепнина на старинном здании уже давно в плохом состоянии, и грозила обвалиться в любой момент.

Жители дома обращались к коммунальщикам с призывом провели необходимые ремонтные работы, но ничего не было сделано.

"Лычаковская 113, часть упала как раз когда человек выходил из магазина, повезло что сделан крепкий козырек. Фасад в таком состоянии уже несколько лет, жаловались в ЛКП и на горячую линию, результата 0", - говорится в публикации.

Во Львове рухнула часть фасада дома на крышу магазина, из которого выходил человек (фото)Во Львове рухнула часть фасада дома на крышу магазина, из которого выходил человек (фото)Во Львове рухнула часть фасада дома на крышу магазина, из которого выходил человек (фото)

Во Львове со здания на Лычаковской обвалилась часть фасада и упала на магазин (фото: facebook.com/groups/hotline.lviv)

В комментариях к посту пользователи сети отмечают, что сегодня также произошел случая обвала "бляхи" со здания на улице Джорджа Вашингтона, которая, к счастью, никого из прохожих не зацепила.

Ранее сообщалось, что в Киеве знаменитый кинотеатр "Киевская Русь" стал разваливаться на глазах, и упавшая облицовка разбила авто под зданием.

Также мы писали о том, что перед этим в метро Харькова в час пик обвалился потолок.

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Львов Обрушение дома
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