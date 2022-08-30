У центрі Одеси впав балкон з власницею квартири в будинку-пам'ятці архітектури (фото)

На щастя, в результаті події ніхто з громадян не постраждав. Господиня квартири будинку № 6 на Катерининській, під чиїми ногами остаточно і "втомився" балкон, відбулася просто переляком.

Після НП комунальники зайнялися демонтажем елемента архітектури.

У центрі Одеси на Катерининській впав балкон (фото: скріншот з відео t.me)

На вулиці місце інциденту обгородили, щоб ніхто з перехожих не постраждав у цьому небезпечному місці.

Балкон обвалився в будинку на вулиці Катерининська в Одесі (фото: izbirkom.org.ua)

Як зазначає місцеве видання "Ізбірком", будинок № 6 по Катерининській вулиці, житловий будинок Посохова, був побудований в 1851 році архітектором Черкуновим.

Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення.