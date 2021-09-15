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В центре Николаева во время строительства обнаружили старинный артефакт (фото)

Автор: Роман Мирончук

В центре Николаева строители разрыли яму под фундамент для возведения нового здания. Во время проведения работ они обнаружили, что под зданиями под землей скрыта арка.

Об этом сообщают "Новости-N".

По словам археолога Александра Смирнова, строители случайно раскопали так называемый "холодильник" того времени. Также есть вероятность, что это часть старой системы ливневок, поскольку они тоже были сделаны в форме арок.

В Николаева обнаружили старинную арку (фото: novosti-n.org)

"В этом районе могут быть так называемые "холодильники". На улице Лягина и Никольской некоторые до сих пор функционируют. Не в понимании нашего погреба - это были помещения минус первый этаж. В тех районах такое сплошь и рядом - там была постоянная температура, и там хранили продукты", - заявил эксперт.

В Николаева обнаружили старинную арку (фото: novosti-n.org)

Оказалось, что арку построили во времена "застройки города" - в 18-19 веках. Интересно, что во времена революции, такие "холодильники" просто засыпали, потому что они не нужны были.

В Николаева обнаружили старинную арку (фото: novosti-n.org)

Напомним, во Львове диггеры нашли легендарный тайник евреев времен Голокоста в канализации, где прятались 70 человек на протяжении года. При этом выжить удалось только 11.

Мы также писали о том, что археологи возле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет. Она была частью большого кургана.

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Николаевархеологи