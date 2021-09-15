В центре Николаева во время строительства обнаружили старинный артефакт (фото)

По словам археолога Александра Смирнова, строители случайно раскопали так называемый "холодильник" того времени. Также есть вероятность, что это часть старой системы ливневок, поскольку они тоже были сделаны в форме арок.

В Николаева обнаружили старинную арку (фото: novosti-n.org)

"В этом районе могут быть так называемые "холодильники". На улице Лягина и Никольской некоторые до сих пор функционируют. Не в понимании нашего погреба - это были помещения минус первый этаж. В тех районах такое сплошь и рядом - там была постоянная температура, и там хранили продукты", - заявил эксперт.

В Николаева обнаружили старинную арку (фото: novosti-n.org)

Оказалось, что арку построили во времена "застройки города" - в 18-19 веках. Интересно, что во времена революции, такие "холодильники" просто засыпали, потому что они не нужны были.

В Николаева обнаружили старинную арку (фото: novosti-n.org)