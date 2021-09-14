Во Львове нашли легендарный тайник евреев времен Голокоста в канализации: видео
Во Львове диггеры во время исследования городской канализации нашли тайник евреев во время Голокоста. Там люди просидели около года, спасаясь от расправы нацистов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Там пряталось 70 человек, из которых выжить удалось только одиннадцати. Людям помогали работники местной канализации - приносили им еду.
В Польше про спасение в канализации даже сняли фильм, а одна из выживших написала книгу. Тогда девочке было всего семь лет, в канализации она находилась со своей семьей.
Диггеры заинтересовались этой историей, и целый год посвятили поискам. В конце концов им удалось найти тот самый легендарный тайник.
О том, что это то самое место, свидетельствуют найденные там вещи.
Люди жили в этом месте с 5 июля 1943-го до 27 июля 1944-го - когда Львов был освобожден от нацистов.
Во Львове диггеры нашли в местной канализации укрытие евреев (ТСН)
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