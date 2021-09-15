У центрі Миколаєва під час будівництва виявили старовинний артефакт (фото)

За словами археолога Олександра Смирнова, будівельники випадково розкопали так званий "холодильник" того часу. Також є ймовірність, що це частина старої системи ливнівок, оскільки вони теж були зроблені у формі арок.

У Миколаєва виявили старовинну арку (фото: novosti-n.org)

"У цьому районі можуть бути так звані "холодильники". На вулиці Лягіна та Микільській деякі досі функціонують. Не в розумінні нашого льоху - це були приміщення мінус перший поверх. У тих районах таке часто-густо - там була постійна температура, і там зберігали продукти", - заявив експерт.

У Миколаєва виявили старовинну арку (фото: novosti-n.org)

Виявилося, що арку побудували за часів "забудови міста" - в 18-19 століттях. Цікаво, що за часів революції, такі "холодильники" просто засипали, бо вони не потрібні були.

У Миколаєва виявили старовинну арку (фото: novosti-n.org)