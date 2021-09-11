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Возле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет: была частью большого кургана

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Днепр, Суббота 11 сентября 2021 10:53
Возле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет: была частью большого кургана Коллаж РБК-Украина: археологи обнаружили древнюю каменную бабу под Днепром
Автор: Владимир Костырин

Работники Днепровского исторического музея во время археологических раскопок обнаружили древний артефакт - каменную бабу, возраст которой составляет около 4 тысяч лет.

Об этом передали на сайте Днепропетровского национального исторического музея им. Дмитрия Яворницкого.

Нынешняя находка, как говорят ученые, раньше была частью большого кургана.

Рекордное древнее изваяние из камня добавят в музейную коллекцию Днепровского исторического музея, в которой такая "баба" стала уже 103-м подобным артефактом.

"Это - 103 каменная стела в самой большой сборке подобных артефактов. Когда-то давно, около 4 тысяч лет назад, она была составной частью кургана. Под влиянием времени и, возможно, людей, оказалась на поле", - рассказали в музее.

Отметим также, что коллекция каменной пластики в Днепре является крупнейшей в Украине и второй по величине в Европе.

Возле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет: была частью большого кургана

Днепровские археологи обнаружили 4-тысячелетнюю каменную бабу (фото: museum.dp.ua)

Также на странице музея в Facebook сообщается, что в конце августа археологи на раскопках в окрестностях села Красноивановка Каменского района на месте части древнего поселения обнаружили ряд древних артефактов, в частности фрагменты посуды, а также изделия из кости животных.

Возле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет: была частью большого курганаВозле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет: была частью большого курганаВозле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет: была частью большого курганаВозле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет: была частью большого кургана

Археологи на раскопках под Днепром обнаружили древние артефакты (фото: facebook.com/yavornytskiymuseum)

Нужно сказать, что древних каменных статуи пополняют знаменитый Днепропетровский национальный исторический музей не только благодаря исследованиям на полях области. Так, например, несколько лет назад в Днепре местный житель отдал музею каменную бабу, которая украшала его усадьбу (мужчина купил ее у бездомных и назвал "Матильда"). Историки решили, что статуя - это посмертный памятник выдающемуся половцу тех времен.

Также мы писали о том, что недавно под Хмельницким нашли поселение, которое старше библейского Потопа.

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