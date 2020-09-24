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В центре Львова парень разгуливал в футболке с серпом и молотом: чем это закончилось

Львов, Четверг 24 сентября 2020 22:11
В центре Львова парень разгуливал в футболке с серпом и молотом: чем это закончилось
Во Львове задержали парня в футболке с надписью "СССР" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Молодому львовнину "светит" серьезное наказание

Во Львове парень разгуливал в футболке с изображением коммунистического символа и надписью "СССР", нарушая тем самым закон о декоммунизации. Такой "перфоманс" в центре города возмутил прохожих, которые вызвали правоохранителей.

В итоге молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. В отношение 21-летнего "модника" было открыто уголовное производство. Об этом 24 сентября сообщили в полиции Львовской области.

Сегодня львовянину из-за одежды с коммунистической символикой уже сообщили о подозрении.

В частности, парню инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Теперь молодому человеку грозит серьезное наказание - до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

В центре Львова парень разгуливал в футболке с серпом и молотом: чем это закончилось

Во Львове задержали парня из-за футболки с коммунистической символикой (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным, после чего завязалась потасовка.

Также мы писали о том, что недавно львовяне избили любителя Путина за оскорбления ветеранов АТО.

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Новости Украины Жизнь Львовполициядекоммунизациясимволика
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