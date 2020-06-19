В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным: завязалась потасовка (видео)

В Киеве женщина в магазине отличилась футболкой с Путиным (коллаж РБК-Украина)

В киевском "Сильпо" вспыхнул конфликт между посетителями из-за футболки с Путиным в пилотке

В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина и вызвала гневную реакцию со стороны покупателей. Началась словесная перепалка, которая позже переросла в грубые оскорбления и потасовку.

Об этом 19 июня передает "Киев Оперативный" в своем Facebook.

Инцидент произошел в "Сильпо" в районе Шулявки.

Также в сети опубликовали видео конфликта.

На кадрах видно, как женщина с опущенной до рта маской на лице и в черной футболке с изображением лидера страны-агрессора в пилотке и надписью "На страже" в магазине спорит с одним из покупателей, которого крайне возмутил подобный гардероб.

Парень снимал диалог на телефон, а женщина пыталась выбить технику из рук и толкалась.

"Сними это, животное! Не стыдно тебе?" - спрашивал разгневанный покупатель.

"Тебе какое дело? Убери телефон свой!" - требовала в ответ жительница столицы.

Охранники в конфликт не вмешивались - мол, что поделаешь, у нас свободная страна и женщина может носить все, что ей заблагорассудится.

Отмечается, что полицейские также отказались реагировать и сказали, что не приедут.

Видео инцидента можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, присутствует ненормативная лексика!)

Пользователи сети живо комментируют ситуацию. Некоторые разделяют возмущение парня из-за футболки с Путиным во время российской агрессии против Украины, но другие упрекают за излишнюю эмоциональность в общении с "модницей" и повторяют фразы охранников в супермаркете о праве выбора гардероба. Тем более, что закон (в том числе о декоммунизации) тут нарушен не был.

Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что недавно в Николаеве в магазине заметили футболку с надписью "Россия", и после возмущения покупателя одежду выбросили в мусорку.

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Автор: Владимир Костырин