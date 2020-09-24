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У центрі Львова хлопець розгулював у футболці з серпом і молотом: чим це закінчилося

Львів, Четвер 24 вересня 2020 22:11
У центрі Львова хлопець розгулював у футболці з серпом і молотом: чим це закінчилося
У Львові затримали хлопця в футболці з написом "СРСР" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Молодому львовнину "світить" серйозне покарання

У Львові хлопець розгулював у футболці з зображенням комуністичного символу і написом "СРСР", порушуючи тим самим закон про декомунізацію. Такий "перфоманс" в центрі міста обурив перехожих, які викликали правоохоронців.

У підсумку молодика затримали та доставили у відділ поліції. Стосовно 21-річного "модника" було відкрито кримінальне провадження. Про це 24 вересня повідомили в поліції Львівської області.

Сьогодні львів'янину через одяг з комуністичною символікою вже повідомили про підозру.

Зокрема, хлопцеві інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Тепер молодій людині загрожує серйозне покарання - до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

У центрі Львова хлопець розгулював у футболці з серпом і молотом: чим це закінчилося

У Львові затримали хлопця через футболку з комуністичною символікою (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Раніше повідомлялося, що в Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним, після чого зав'язалася бійка.

Також ми писали про те, що нещодавно львів'яни побили любителя Путіна за образи ветеранів АТО.

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