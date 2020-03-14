В центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видео

В Киеве мужчина с леопардом на поводке прогуливался в парке
В центре Киева мужчина гулял с леопардом в парке, не на шутку озадачив прохожих. На хищнике был ошейник и поводок, и хозяин животного уверяет, что необычный питомец ручной.
Кстати, этого леопарда киевляне уже замечали прежде - в ноябре 2019-го возле Ботанического сада имени Фомина. Тогда возмущенные зоозащитники усмотрели в таких прогулках потенциальную угрозу для окружающих и обратились с просьбой опознать владельца хищника.
И вот, 14 марта странную компанию заметил журналист Владлен Кныш, который опубликовал фото и видео с леопардом в своем Facebook.
Также он пообщался с владельцем хищника и расспросил, легко ли ему удается справляться с таким четвероногим другом.
"Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один", - говорится в публикации.
В Киеве заметили леопарда - хищника на поводке выгуливал мужчина (Фото: facebook.com/vladlen.knysh)
В комментариях к посту он уточнил, что владелец зверя очень его любит и общается с ним "с трепетом и так мило, как люди с женами не разговаривают".
В то же время сам леопард демонстрировал некоторое беспокойство и дискомфорт из-за машин и других прохожих.
Кныш добавил, что хозяин кормит своего любимца мясом.
Видео: В Киеве мужчина гулял с леопардом на поводке
Пользователи сети живо отреагировали на прогуливающегося леопарда на улицах Киева, и отношение к такому выгуливанию хищника у людей разное. Некоторые настаивают, что владелец поступает очень легкомысленно и подвергает опасности свою и чужие жизни, а другие отмечают, что по статистике, от домашних животных гибнет больше людей, чем от диких хищных зверей.
Фото: скрин комментариев facebook.com/vladlen.knysh
Ранее мы писали, что в Киеве по улицам уже несколько месяцев разгуливает лось - его замечали в разных местах Голосеевского района, но отловить никак не смогли.