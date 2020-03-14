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В центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видео

STYLERЖивотные    14.03.2020 - 22:55
В центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видео
В Киеве мужчина гулял с леопардом (фото: sb.by)

В Киеве мужчина с леопардом на поводке прогуливался в парке

В центре Киева мужчина гулял с леопардом в парке, не на шутку озадачив прохожих. На хищнике был ошейник и поводок, и хозяин животного уверяет, что необычный питомец ручной.

Кстати, этого леопарда киевляне уже замечали прежде - в ноябре 2019-го возле Ботанического сада имени Фомина. Тогда возмущенные зоозащитники усмотрели в таких прогулках потенциальную угрозу для окружающих и обратились с просьбой опознать владельца хищника.

И вот, 14 марта странную компанию заметил журналист Владлен Кныш, который опубликовал фото и видео с леопардом в своем Facebook.

Также он пообщался с владельцем хищника и расспросил, легко ли ему удается справляться с таким четвероногим другом.

"Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один", - говорится в публикации.

В Киеве заметили леопарда - хищника на поводке выгуливал мужчина (Фото: facebook.com/vladlen.knysh)

В комментариях к посту он уточнил, что владелец зверя очень его любит и общается с ним "с трепетом и так мило, как люди с женами не разговаривают".

В то же время сам леопард демонстрировал некоторое беспокойство и дискомфорт из-за машин и других прохожих.

Кныш добавил, что хозяин кормит своего любимца мясом.

Видео: В Киеве мужчина гулял с леопардом на поводке

Пользователи сети живо отреагировали на прогуливающегося леопарда на улицах Киева, и отношение к такому выгуливанию хищника у людей разное. Некоторые настаивают, что владелец поступает очень легкомысленно и подвергает опасности свою и чужие жизни, а другие отмечают, что по статистике, от домашних животных гибнет больше людей, чем от диких хищных зверей.

  • Человек неадекват, дикая кошка всегда будет дикой, это ее природа. Рано или поздно нутро вылезет и кому-то будет несладко.
  • Не удивлюсь, если в следующий раз встретишь его без руки или иной части тела! Но киска конечно очень красивая.
  • Лучше уж пускай так, чем их убьют браконьеры. Которые недавно убили последнюю пару белых жирафов.
  • Счастья и здоровья этому человеку, а также чтобы к нему вернулся здравый смысл. Это леопард, мать его, а не шпик или хаски, и он хозяина разорвет на куски в секунду, когда что-то переключит в голове этого животного. Выгуливать вот на поводке по городу, подвергая опасности других - чрезвычайно неразумное решение.
  • Тут, блин, с котом справиться не можешь... Но, может, леопарды не такие наглые и вредные? Попробовать, что ли...
  • Если регулярно кормить мясом,то он ни на кого не нападет. А кто скажет, что они по природе хищники, есть масса способов доказать обратное. Их как котов выращивать. Собаки больше людей искусали и убили, чем хищные животные. Это мы привыкли думать, что леопард это хищник, а вдруг он милая киса? И может есть кошачий корм...

В центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видеоВ центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видеоВ центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видеоВ центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видеоВ центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видеоВ центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видео

Фото: скрин комментариев facebook.com/vladlen.knysh

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