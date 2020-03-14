В центре Киева снова заметили леопарда: хищника сняли на видео

В Киеве мужчина гулял с леопардом (фото: sb.by)

В Киеве мужчина с леопардом на поводке прогуливался в парке

В центре Киева мужчина гулял с леопардом в парке, не на шутку озадачив прохожих. На хищнике был ошейник и поводок, и хозяин животного уверяет, что необычный питомец ручной.

Кстати, этого леопарда киевляне уже замечали прежде - в ноябре 2019-го возле Ботанического сада имени Фомина. Тогда возмущенные зоозащитники усмотрели в таких прогулках потенциальную угрозу для окружающих и обратились с просьбой опознать владельца хищника.

И вот, 14 марта странную компанию заметил журналист Владлен Кныш, который опубликовал фото и видео с леопардом в своем Facebook.

Также он пообщался с владельцем хищника и расспросил, легко ли ему удается справляться с таким четвероногим другом.

"Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один", - говорится в публикации.

В Киеве заметили леопарда - хищника на поводке выгуливал мужчина (Фото: facebook.com/vladlen.knysh)

В комментариях к посту он уточнил, что владелец зверя очень его любит и общается с ним "с трепетом и так мило, как люди с женами не разговаривают".

В то же время сам леопард демонстрировал некоторое беспокойство и дискомфорт из-за машин и других прохожих.

Кныш добавил, что хозяин кормит своего любимца мясом.

Видео: В Киеве мужчина гулял с леопардом на поводке

Пользователи сети живо отреагировали на прогуливающегося леопарда на улицах Киева, и отношение к такому выгуливанию хищника у людей разное. Некоторые настаивают, что владелец поступает очень легкомысленно и подвергает опасности свою и чужие жизни, а другие отмечают, что по статистике, от домашних животных гибнет больше людей, чем от диких хищных зверей.

Человек неадекват, дикая кошка всегда будет дикой, это ее природа. Рано или поздно нутро вылезет и кому-то будет несладко.

Не удивлюсь, если в следующий раз встретишь его без руки или иной части тела! Но киска конечно очень красивая.

Лучше уж пускай так, чем их убьют браконьеры. Которые недавно убили последнюю пару белых жирафов.

Счастья и здоровья этому человеку, а также чтобы к нему вернулся здравый смысл. Это леопард, мать его, а не шпик или хаски, и он хозяина разорвет на куски в секунду, когда что-то переключит в голове этого животного. Выгуливать вот на поводке по городу, подвергая опасности других - чрезвычайно неразумное решение.

Тут, блин, с котом справиться не можешь... Но, может, леопарды не такие наглые и вредные? Попробовать, что ли...

Если регулярно кормить мясом,то он ни на кого не нападет. А кто скажет, что они по природе хищники, есть масса способов доказать обратное. Их как котов выращивать. Собаки больше людей искусали и убили, чем хищные животные. Это мы привыкли думать, что леопард это хищник, а вдруг он милая киса? И может есть кошачий корм...

Фото: скрин комментариев facebook.com/vladlen.knysh

Ранее мы писали, что в Киеве по улицам уже несколько месяцев разгуливает лось - его замечали в разных местах Голосеевского района, но отловить никак не смогли.