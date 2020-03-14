ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відео

STYLERТварини    14.03.2020 - 22:55
У центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відео
У Києві чоловік гуляв з леопардом (фото: sb.by)

У Києві чоловік з леопардом на повідку прогулювався в парку

У центрі Києва чоловік гуляв з леопардом в парку, не на жарт спантеличивши перехожих. На хижаку був нашийник та повідець, і господар тварини запевняє, що незвичайний вихованець ручний.

До речі, цього леопарда кияни вже помічали раніше - у листопаді 2019-го біля Ботанічного саду імені Фоміна. Тоді обурені зоозахисники угледіли в таких прогулянках потенційну загрозу для оточуючих і звернулися з проханням упізнати власника хижака.

І ось, 14 березня дивну компанію помітив журналіст Владлен Книш, який опублікував фото та відео з леопардом у своєму Facebook.

Також він поспілкувався з власником хижака і розпитав, чи легко йому вдається справлятися з таким чотириногим другом.

"Ранок. Центр столиці. Хлопець просто гуляє з ручним леопардом. На питання, як з ним справляється, відповідає, що у нього він не один", - йдеться у публікації.

У Києві помітили леопарда - хижака на повідку вигулював чоловік (Фото: facebook.com/vladlen.knysh)

У коментарях до посту він уточнив, що власник звіра дуже його любить та спілкується з ним "із трепетом і так мило, як люди з дружинами не розмовляють".

Водночас сам леопард демонстрував певне занепокоєння і дискомфорт через машини та інших перехожих.

Книш додав, що господар годує свого улюбленця м'ясом.

Відео: У Києві чоловік гуляв з леопардом на повідку

Користувачі мережі жваво відреагували на леопарда, який прогулювався вулицями Києва, і ставлення до такого вигулювання хижака у людей різне. Деякі наполягають, що власник поводиться дуже легковажно і наражає на небезпеку своє та чужі життя, а інші зазначають, що за статистикою, від домашніх тварин гине більше людей, ніж від диких хижих звірів.

  • Чоловік неадекват, дика кішка завжди буде дикою, це її природа. Рано чи пізно нутро вилізе і комусь буде несолодко.
  • Не здивуюся, якщо наступного разу зустрінеш його без руки чи іншої частини тіла! Але кицька звичайно дуже красива.
  • Краще вже нехай так, ніж їх уб'ють браконьєри. Які нещодавно вбили останню пару білих жирафів.
  • Щастя та здоров'я цій людині, а також щоб до неї повернувся здоровий глузд. Це леопард, мати його, а не шпик або хаскі, і він господаря розірве на шматки за секунду, коли щось перемкне у голові цієї тварини. Вигулювати на повідку містом, наражаючи на небезпеку інших - надзвичайно нерозумне рішення.
  • Тут, блін, із котом впоратися не можеш... Але, може, леопарди не такі нахабні та шкідливі? Спробувати, чи що...
  • Якщо регулярно годувати м'ясом,то він ні на кого не нападе. А хто скаже, що вони по природі хижаки, є маса способів довести зворотне. Їх як котів вирощувати. Собаки більше людей покусали і вбили, ніж хижі тварини. Це ми звикли думати, що леопард це хижак, а раптом він мила киця? І може їсти котячий корм...

У центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відеоУ центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відеоУ центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відеоУ центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відеоУ центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відеоУ центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відео

Фото: скрін коментарів facebook.com/vladlen.knysh

Раніше ми писали, що у Києві вулицями вже кілька місяців гуляє лось - його помічали в різних місцях Голосіївського району, але впіймати ніяк не змогли.

У Києві несподівано пішов сніг: в мережу потрапило вражаюче відео У Києві помітили неадеквата з пістолетом на Porshe (відео)
Новини України Київживотные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся