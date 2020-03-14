У центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відео

У Києві чоловік з леопардом на повідку прогулювався в парку
У центрі Києва чоловік гуляв з леопардом в парку, не на жарт спантеличивши перехожих. На хижаку був нашийник та повідець, і господар тварини запевняє, що незвичайний вихованець ручний.
До речі, цього леопарда кияни вже помічали раніше - у листопаді 2019-го біля Ботанічного саду імені Фоміна. Тоді обурені зоозахисники угледіли в таких прогулянках потенційну загрозу для оточуючих і звернулися з проханням упізнати власника хижака.
І ось, 14 березня дивну компанію помітив журналіст Владлен Книш, який опублікував фото та відео з леопардом у своєму Facebook.
Також він поспілкувався з власником хижака і розпитав, чи легко йому вдається справлятися з таким чотириногим другом.
"Ранок. Центр столиці. Хлопець просто гуляє з ручним леопардом. На питання, як з ним справляється, відповідає, що у нього він не один", - йдеться у публікації.
У Києві помітили леопарда - хижака на повідку вигулював чоловік (Фото: facebook.com/vladlen.knysh)
У коментарях до посту він уточнив, що власник звіра дуже його любить та спілкується з ним "із трепетом і так мило, як люди з дружинами не розмовляють".
Водночас сам леопард демонстрував певне занепокоєння і дискомфорт через машини та інших перехожих.
Книш додав, що господар годує свого улюбленця м'ясом.
Відео: У Києві чоловік гуляв з леопардом на повідку
Користувачі мережі жваво відреагували на леопарда, який прогулювався вулицями Києва, і ставлення до такого вигулювання хижака у людей різне. Деякі наполягають, що власник поводиться дуже легковажно і наражає на небезпеку своє та чужі життя, а інші зазначають, що за статистикою, від домашніх тварин гине більше людей, ніж від диких хижих звірів.
Фото: скрін коментарів facebook.com/vladlen.knysh
Раніше ми писали, що у Києві вулицями вже кілька місяців гуляє лось - його помічали в різних місцях Голосіївського району, але впіймати ніяк не змогли.