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В центре Киева вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата и устроил погром (фото)

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Киев, Вторник 19 октября 2021 17:11
В центре Киева вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата и устроил погром (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве в приемной депутата горсовета задержали вооруженного хулигана
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева вооруженный мужчина ворвался в общественную приемную депутата горсовета и устроил погром, после чего был задержан полицейским спецназом.

Об этом 19 октября передали в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел этим утром около 10:00 на Липках - на улице Лютеранской в Печерском районе столицы.

К правоохранителям обратился помощник депутата и сообщил о неизвестном, который хулиганит в помещении приемной.

"В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

На место происшествия срочно прибыли спецназовцы полка полиции особого назначения №2, которые задержали хулигана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 31-летний житель Полтавской области.

У мужчины при осмотре следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство".

Дуброва добавил, что сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. За выходку мужчине теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

Следователи общаются с задержанным и устанавливают мотивы совершенного.

В центре Киева вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата и устроил погром (фото)В центре Киева вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата и устроил погром (фото)В центре Киева вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата и устроил погром (фото)

В Киеве задержали мужчину, который устроил погром в приемной депутата городского совета (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее сообщалось, что в августе в центре Киева мужчина поджег двери офиса омбудсмена Людмилы Денисовой, уполномоченной Верховной Рады по правам человека, а также перед этим пытался сжечь дверь еще одного административного здания в столице. Злоумышленник был задержан, после чего рассказал полиции о мотивах поступка.

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