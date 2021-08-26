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Поджигатель офиса Денисовой на видео высказался о своих действиях

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 20:01
Поджигатель офиса Денисовой на видео высказался о своих действиях Фото: задержанный за поджог офиса омбудсмена планировал и другие нападения (скриншот)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева мужчина поджег двери офиса омбудсмена Людмилы Денисовой, уполномоченной Верховной Рады по правам человека, а также перед этим пытался сжечь дверь еще одного административного здания в столице. Злоумышленник был задержан, после чего рассказал полиции о мотивах поступка.

Об этом 26 августа передают "Суспільне: Новини".

Мужчина, уроженец Киевской области, 1970 года рождения заявил, что планировал также совершить аналогичное нападение на здание Верховного Суда Украины, а еще "хотел поджечь ООН". Добавим, что правоохранители обнаружили при нем обнаружены и другие взрывчатые вещества.

По мнению задержанного, он действовал "законно", и не желал, чтобы кто-нибудь из людей пострадал. Своей "акцией" - бросание "коктейля Молотова" в помещение админзданий - мужчина намеревался привлечь внимание к своим проблемам, и жаловался на бездействие чиновников.

Поджигатель офиса Денисовой на видео высказался о своих действиях

В Киеве задержали мужчину за поджег дверей в офисе омбудсмена (фото: скриншот)

"Революция Достоинства - я сделал то же самое!.. У меня украли детей в 2007 году. С 2007 года я воевал, ходил по кругам в МВД, прокуратуры, СБУ и все остальные. Я прошел несколько кругов. Я потерял все: дом, карьеру, здоровье. Эти св**очи чиновники ничего не хотели делать. Они зарабатывали на наших проблемах, наших бедах. И мне ничего не оставалось, как только привлечь внимание к своей проблемы очередным способом, законным способом. По их правилам - это поджечь их офисы, когда ни один человек не должен был пострадать", - рассказал житель столицы.

Злоумышленник добавил, что поджечь здания Верховного суда и ООН он "не успел", так как полицейские "ему здесь скрутили руки".

Видео: поджигатель офиса омбудсмена в Киеве высказался о своем поступке

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)

В Киеве мужчина бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченного по правам человека (фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Ранее сообщалось, что в Киеве во время парада в День Независимости один из зрителей облил себя горючим веществом и поджог. Мужчине 1995 года рождения оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

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Киев Коктейль молотова
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