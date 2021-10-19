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У центрі Києва озброєний чоловік увірвався у приймальню депутата і влаштував погром (фото)

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 17:11
У центрі Києва озброєний чоловік увірвався у приймальню депутата і влаштував погром (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві в приймальній депутата міськради затримали озброєного хулігана
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва озброєний чоловік увірвався в громадську приймальню депутата міськради та влаштував погром, після чого був затриманий поліцейським спецназом.

Про це 19 жовтня передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався цього ранку близько 10:00 на Липках - на вулиці Лютеранській в Печерському районі столиці.

До правоохоронців звернувся помічник депутата і повідомив про невідомого, який хуліганить в приміщенні приймальні.

"До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти", - розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

На місце події терміново прибули спецпризначенці полку поліції особливого призначення №2, які затримали хулігана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний житель Полтавської області.

У чоловіка під час огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - "хуліганство".

Дуброва додав, що наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину та обрання запобіжного заходу. За витівку чоловікові тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.

Слідчі спілкуються із затриманим і встановлюють мотиви скоєного.

У центрі Києва озброєний чоловік увірвався у приймальню депутата і влаштував погром (фото)У центрі Києва озброєний чоловік увірвався у приймальню депутата і влаштував погром (фото)У центрі Києва озброєний чоловік увірвався у приймальню депутата і влаштував погром (фото)

У Києві затримали чоловіка, який влаштував погром у приймальній депутата міської ради (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше повідомлялося, що в серпні в центрі Києва чоловік підпалив двері офісу омбудсмена Людмили Денисової, уповноваженої Верховної Ради з прав людини, а також перед цим намагався спалити двері ще однієї адміністративної будівлі в столиці. Зловмисник був затриманий, після чого розповів поліції про мотиви вчинку.

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