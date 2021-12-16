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В центре Киева провалился асфальт: внизу оказался подвал исторической усадьбы (фото)

Автор: Роман Мирончук

В центре Киева во дворе дома провалился асфальт. При этом под ним оказался подвал усадьбы начала ХІХ века. Находку обнаружили по адресу улица Малая Житомирская 16/3.

Об этом сообщает археолог Тимур Бобровский на своей странице в Facebook.

Мужчина также опубликовал фотографию провала, в котором виден старинный подвал.

В центре Киева провалился асфальт (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Изначально он сомневался в его возрасте, но в комментариях под фото эксперт Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова отметила, что это подвалы усадьбы начала XIX века.

"Это подвалы во дворе усадьбы, дровники чаще, таких много было в городских усадьбах. Они часто упоминаются в описаниях имущества/максимально использовали площадь участка. Застройка самой усадьбы - начало ХХ века, следовательно, и подвалы тех времен", - написала Мокроусова.

Эксперт также отметила, что дома усадьбы - достопримечательности местного значения.

Напомним, что в Турции археологи обнаружили древний дворец, которому более девяти столетий. Огромное строение было найдено в исторической провинции Шанлиурфа.

Ранее под Тернополем обнаружили захоронение древних людей. Предварительное изучение останков показало, что захоронение может относиться с IV-III тысячелетию до нашей эры.

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Киев