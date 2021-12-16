В центре Киева провалился асфальт: внизу оказался подвал исторической усадьбы (фото)

Мужчина также опубликовал фотографию провала, в котором виден старинный подвал.

В центре Киева провалился асфальт (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Изначально он сомневался в его возрасте, но в комментариях под фото эксперт Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова отметила, что это подвалы усадьбы начала XIX века.

"Это подвалы во дворе усадьбы, дровники чаще, таких много было в городских усадьбах. Они часто упоминаются в описаниях имущества/максимально использовали площадь участка. Застройка самой усадьбы - начало ХХ века, следовательно, и подвалы тех времен", - написала Мокроусова.

Эксперт также отметила, что дома усадьбы - достопримечательности местного значения.