ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Тернополем обнаружили захоронение древних людей: 3-4 тысячелетия до нашей эры

Новина українською →
Тернопольская область, Пятница 26 ноября 2021 13:20
Под Тернополем обнаружили захоронение древних людей: 3-4 тысячелетия до нашей эры Под Тернополем обнаружили останки древних людей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Тернопольской области команда археологов обнаружила человеческое захоронение. Предварительное изучение останков показывает, что захоронение может относиться с IV-III тысячелетию до нашей эры.

Детали рассказали на странице Борщевского областного краеведческого музея в Facebook.

Необычное древнее захоронение было обнаружено в поле, недалеко от поселка Озеряны.

При выполнении сельскохозяйственных работ техника погрузилась почти на 1 метр вглубь земли и наткнулась на человеческие захоронения.

На место выехала команда археологов под руководством Михаила Сохацкого из Борщевского краеведческого музея. Территорию взяли под охрану и поставили ограждение.

Далее на место приехала группа специалистов их Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памяток культурного наследия.

По предварительным оценкам исследователей, объект захоронения оставили после себя представители культуры шаровых амфор (IV-III тысячелетие до нашей эры).

Об этом говорит костный материал, который помещен в каменный сундук из красного песочника.

"Однако более точную дату захоронения можно будет установить только после завершения исследований. Они позволят установить век и культурную принадлежность этого захоронения. Об их результат мы сообщим позже", - сообщили археологи.

Под Тернополем обнаружили захоронение древних людей: 3-4 тысячелетия до нашей эрыПод Тернополем обнаружили захоронение древних людей: 3-4 тысячелетия до нашей эрыПод Тернополем обнаружили захоронение древних людей: 3-4 тысячелетия до нашей эрыПод Тернополем обнаружили захоронение древних людей: 3-4 тысячелетия до нашей эрыФото: Под Тернополем обнаружили древние человеческие захоронения (facebook.com/bormuzey)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века.

А также мы рассказывали о том, что в Софии Киевской археологи нашли артефакты языческого периода.

Читайте РБК-Украина в Google News
археологи
LITE
Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное внимание
Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное внимание